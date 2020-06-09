Google тестирует новый формат избранных сниппетов

И новое поведение кнопки "Другие результаты" в десктопной выдаче

Англоязычные пользователи заметили два новых теста в результатах поиска Google: новый формат избранных сниппетов и новое поведение экспериментальной кнопки «Другие результаты» в десктопной выдаче.

Избранные сниппеты

В тестовом варианте вместо маркированного списка каждая позиция в сниппете находится в рамке и сопровождается изображением.

Выглядит это так:

Hey @lilyraynyc@glenngabe@rustybrick

Is this a new, more organized kind of snippet?

Looks more clean than I’ve ever seen before.

Apologies if I bug you if it’s “old” 🙂 pic.twitter.com/M43YlziOWJ — Shalom Goodman (@ShalomGood) June 8, 2020

Текущая версия оформления:

Новое поведение кнопки «Другие результаты» на десктопах

Google продолжает экспериментировать с кнопкой «Другие результаты » в десктопной выдаче. В новом тесте при наведении курсора на эту кнопку появляется анимация: в логотипе Google двигаются буквы.

Напомним, что в начале месяца пользователи заметили ещё два теста в поисковой выдаче Google: синие заголовки в сниппетах и дополнительные ссылки в рамках.