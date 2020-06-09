Google тестирует новый формат избранных сниппетов

Англоязычные пользователи заметили два новых теста в результатах поиска Google: новый формат избранных сниппетов и новое поведение экспериментальной кнопки «Другие результаты» в десктопной выдаче.
- Избранные сниппеты
В тестовом варианте вместо маркированного списка каждая позиция в сниппете находится в рамке и сопровождается изображением.
Выглядит это так:
Текущая версия оформления:
- Новое поведение кнопки «Другие результаты» на десктопах
Google продолжает экспериментировать с кнопкой «Другие результаты » в десктопной выдаче. В новом тесте при наведении курсора на эту кнопку появляется анимация: в логотипе Google двигаются буквы.
Напомним, что в начале месяца пользователи заметили ещё два теста в поисковой выдаче Google: синие заголовки в сниппетах и дополнительные ссылки в рамках.
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