Google тестирует новый формат избранных сниппетов

И новое поведение кнопки "Другие результаты" в десктопной выдаче

Анна Бондарь -
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Англоязычные пользователи заметили два новых теста в результатах поиска Google: новый формат избранных сниппетов и новое поведение экспериментальной кнопки «Другие результаты» в десктопной выдаче.

  • Избранные сниппеты

В тестовом варианте вместо маркированного списка каждая позиция в сниппете находится в рамке и сопровождается изображением.

Выглядит это так:

Текущая версия оформления:

  • Новое поведение кнопки «Другие результаты» на десктопах

Google продолжает экспериментировать с кнопкой «Другие результаты » в десктопной выдаче. В новом тесте при наведении курсора на эту кнопку появляется анимация: в логотипе Google двигаются буквы.

Напомним, что в начале месяца пользователи заметили ещё два теста в поисковой выдаче Google: синие заголовки в сниппетах и дополнительные ссылки в рамках.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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