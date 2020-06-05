Поиск Google является объектом антимонопольных расследований в США

В рамках антимонопольных расследований в отношении Google регуляторы США интересуются, как огранить власть компании на рынке поиска. Об этом заявил глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg).

По его словам, несколько недель назад компания ответила на вопросы от регуляторов нескольких штатов, а также представителей Министерства юстиции США.

В частности, чиновники интересовались мнением DDG по поводу такого варианта действий, как потребовать от Google предоставить альтернативы поисковой системе на Android и в браузере Chrome.

Вайсберг предложил регуляторам отказаться от идеи аукциона в пользу неоплачиваемого «меню поисковых предпочтений». По его словам, подобное решение уже показало свою эффективность в России, где позволило усилить конкуренцию на рынке поиска.

В 2010 году Microsoft также создал похожее меню без аукциона. В нём отображались в случайном порядке 5 самых крупных веб-браузеров по доле рынка.

По мнению Вайсберга, если США внедрят подобную модель, то это позволит им обойти Европу в качестве самого эффективного регулятора Google.

Он также добавил, что хотя США критикуют за отставание от Европы в этом плане, то решение, которое внедрено в ЕС, по факту не работает.

В ответ на запрос о комментарии в Google заявили, что продолжают взаимодействовать с властями в рамках продолжающихся расследований, возглавляемых Министерством юстиции США и генеральным прокурором штата Техас.

Напомним, что ранее Федеральная торговая комиссия США изучала вопрос возможного антиконкурентного поведения Google на рынке поисковой рекламы. Однако регулятор закрыл это расследование в 2013 году после того, как компания согласилась внести изменения в свои бизнес-практики.