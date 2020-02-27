Google поделился советами по найму SEO-специалиста

Google опубликовал новое видео в серии Search for Beginners. В нём он поделился советами по найму SEO-специалиста.

Согласно Google, преимуществом найма оптимизатора является возможность улучшить сайт и сделать это за более короткое время, чем при самостоятельной работе.

При этом компания предупредила владельцев бизнеса, что сотрудничество с недобросовестным или неквалифицированным специалистом может привести к проблемам с сайтом и репутацией.

При найме оптимизатора Google рекомендует придерживаться следующих трёх шагов:

Интервью

Проверка рекомендаций

Технический аудит

Шаг 1. Интервью

Проводя собеседование, важно обратить внимание, на что кандидат ориентирован. Так, грамотный специалист считает своей задачей помощь компании в целом за счёт улучшения её представленности в поиске. Если же оптимизатор уделяет слишком много внимания позициям в ранжированию и тому, где сайт появляется в результатах поиска, то по мнению Google, это должно быть «красным флагом» для владельца бизнеса.

Хорошо, если кандидат задаёт вопросы типа:

Что делает ваш бизнес и услуги уникальными?

Как на данный момент клиенты находят ваш сайт?

Ваш идеальный клиент – какой он?

Как ваша компания зарабатывает деньги и как ей может помочь в этом поиск?

Какие ещё маркетинговые каналы вы используете?

Используете ли вы офлайн-рекламу или социальные медиа?

Ваши конкуренты – кто они и что они делают хорошо?

«Если во время собеседования SEO-специалист не проявляет интереса к вашему бизнесу в целом, то это должно вас насторожить», — отмечает Google.

Ещё один момент, который также является «красным флагом» – это когда специалист гарантирует, что сайт займёт первую позицию в поиске. Согласно Google, таких гарантий не может дать никто.

Шаг 2. Проверка рекомендаций

Второй шаг в процессе найма – это проверка рекомендаций от прошлых работодателей и клиентов.

При сборе информации Google советует задавать вопросы о том, насколько эффективной была работа SEO-специалиста. Также важно узнать, насколько устойчивыми были результаты.

Признаком хорошего практика, согласно Google, является способность сделать SEO неотъемлемой частью работы компании.

Разговаривая с предыдущими клиентами кандидата, важно убедиться, что он работал на долгосрочную перспективу, а не был ориентирован на краткосрочные решения.

Шаг 3. Технический аудит

После проверки рекомендаций и отсева части кандидатов Google рекомендует дать оставшимся претендентам практическое задание: провести SEO-аудит сайта и составить приоритизированный список того, что необходимо улучшить.

Эти рекомендации должны быть основаны на данных, собранных во время аудита, и нацелены на улучшение пользовательского опыта, а не только на то, чтобы сделать сайт более удобным для поисковых систем.

SEO-специалист также должен быть в состоянии оценить необходимый бюджет и спрогнозировать те улучшения, которые могут быть достигнуты в результате работы.

После найма

Google также поделился советами о том, что делать после того, как специалист будет нанят.

Так, перед началом любой работы необходимо определить цели, показатели эффективности и то, как будут отслеживаться результаты.

Владельцу бизнеса также важно определиться, что он хочет получить в результате.

Прослушать все советы можно на видео:

Напомним, что в предыдущем выпуске Search for Beginners Google объяснил, что такое SEO.