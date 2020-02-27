Google поделился советами по найму SEO-специалиста

Google опубликовал новое видео в серии Search for Beginners. В нём он поделился советами по найму SEO-специалиста.
Согласно Google, преимуществом найма оптимизатора является возможность улучшить сайт и сделать это за более короткое время, чем при самостоятельной работе.
При этом компания предупредила владельцев бизнеса, что сотрудничество с недобросовестным или неквалифицированным специалистом может привести к проблемам с сайтом и репутацией.
При найме оптимизатора Google рекомендует придерживаться следующих трёх шагов:
- Интервью
- Проверка рекомендаций
- Технический аудит
Шаг 1. Интервью
Проводя собеседование, важно обратить внимание, на что кандидат ориентирован. Так, грамотный специалист считает своей задачей помощь компании в целом за счёт улучшения её представленности в поиске. Если же оптимизатор уделяет слишком много внимания позициям в ранжированию и тому, где сайт появляется в результатах поиска, то по мнению Google, это должно быть «красным флагом» для владельца бизнеса.
Хорошо, если кандидат задаёт вопросы типа:
- Что делает ваш бизнес и услуги уникальными?
- Как на данный момент клиенты находят ваш сайт?
- Ваш идеальный клиент – какой он?
- Как ваша компания зарабатывает деньги и как ей может помочь в этом поиск?
- Какие ещё маркетинговые каналы вы используете?
- Используете ли вы офлайн-рекламу или социальные медиа?
- Ваши конкуренты – кто они и что они делают хорошо?
«Если во время собеседования SEO-специалист не проявляет интереса к вашему бизнесу в целом, то это должно вас насторожить», — отмечает Google.
Ещё один момент, который также является «красным флагом» – это когда специалист гарантирует, что сайт займёт первую позицию в поиске. Согласно Google, таких гарантий не может дать никто.
Шаг 2. Проверка рекомендаций
Второй шаг в процессе найма – это проверка рекомендаций от прошлых работодателей и клиентов.
При сборе информации Google советует задавать вопросы о том, насколько эффективной была работа SEO-специалиста. Также важно узнать, насколько устойчивыми были результаты.
Признаком хорошего практика, согласно Google, является способность сделать SEO неотъемлемой частью работы компании.
Разговаривая с предыдущими клиентами кандидата, важно убедиться, что он работал на долгосрочную перспективу, а не был ориентирован на краткосрочные решения.
Шаг 3. Технический аудит
После проверки рекомендаций и отсева части кандидатов Google рекомендует дать оставшимся претендентам практическое задание: провести SEO-аудит сайта и составить приоритизированный список того, что необходимо улучшить.
Эти рекомендации должны быть основаны на данных, собранных во время аудита, и нацелены на улучшение пользовательского опыта, а не только на то, чтобы сделать сайт более удобным для поисковых систем.
SEO-специалист также должен быть в состоянии оценить необходимый бюджет и спрогнозировать те улучшения, которые могут быть достигнуты в результате работы.
После найма
Google также поделился советами о том, что делать после того, как специалист будет нанят.
Так, перед началом любой работы необходимо определить цели, показатели эффективности и то, как будут отслеживаться результаты.
Владельцу бизнеса также важно определиться, что он хочет получить в результате.
Прослушать все советы можно на видео:
Напомним, что в предыдущем выпуске Search for Beginners Google объяснил, что такое SEO.
Если кандидат задаёт большинство из этих вопросов, значит он вообще не изучал проект, продвигать который он собеседуется.
Похоже на правду)
Кандидатам «провести SEO-аудит сайта и составить приоритизированный список того, что необходимо улучшить.»
По мнению Гугл seo-специалист сидит и бесплатно аудиты делает:-)))
Обхохочешься
Не поверите, суровая правда жизни)