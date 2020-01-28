Google открыл вакансию SEO-специалиста

Анна Бондарь -
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На сайте Google Careers появилась вакансия SEO-специалиста.

В компании эта должность называется «Product Marketing Manager» (PMM). Специалист будет работать в команде Growth Lab. Сотрудники этого подразделения занимаются продвижением и поисковой оптимизацией собственных продуктов Google, таких как Gmail, Поиск, Карты, Chrome, Android, Google Ads, Adsense, Google Marketing Platform, Analytics и других.

Основные обязанности PMM:

  • Управление SEO-стратегиями для ведущих B2B и B2C-сайтов Google.
  • Взаимодействие с владельцами сайтов и веб-разработчиками для планирования и проведения экспериментов.
  • Анализ экспериментов для оптимизации SEO-стратегий.
  • Быть лидером мнений, проводить презентации для команд, личные тренинги и создавать централизованные ресурсы.

Чтобы претендовать на эту должность, кандидат должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

  • Степень бакалавра или соответствующий практический опыт.
  • 5 лет опыта работы в маркетинге роста, привлечении пользователей, вовлечении и удержании.
  • Аналитический опыт (работа с данными, метриками и экспериментами).

Предпочтительная квалификация:

  • Степень в маркетинге, экономике или в релевантной области.
  • Опыт работы в SEO и/или разработке веб-стратегии.
  • Подтверждённый опыт успешного сотрудничества с разными командами.
  • Навыки решения проблем и работы с аналитикой.
  • Умение строить партнёрские отношения с продуктовыми и маркетинговыми командами.

Вакансия открыта в офисе компании в Маунтин-Вью. Подать заявку можно по ссылке.

ИСТОЧНИКSearch Engine Land
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Алексей
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Алексей

Я так понял можно без знания английского?)

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1 час назад