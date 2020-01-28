Google открыл вакансию SEO-специалиста

На сайте Google Careers появилась вакансия SEO-специалиста.
В компании эта должность называется «Product Marketing Manager» (PMM). Специалист будет работать в команде Growth Lab. Сотрудники этого подразделения занимаются продвижением и поисковой оптимизацией собственных продуктов Google, таких как Gmail, Поиск, Карты, Chrome, Android, Google Ads, Adsense, Google Marketing Platform, Analytics и других.
Основные обязанности PMM:
- Управление SEO-стратегиями для ведущих B2B и B2C-сайтов Google.
- Взаимодействие с владельцами сайтов и веб-разработчиками для планирования и проведения экспериментов.
- Анализ экспериментов для оптимизации SEO-стратегий.
- Быть лидером мнений, проводить презентации для команд, личные тренинги и создавать централизованные ресурсы.
Чтобы претендовать на эту должность, кандидат должен соответствовать следующим минимальным требованиям:
- Степень бакалавра или соответствующий практический опыт.
- 5 лет опыта работы в маркетинге роста, привлечении пользователей, вовлечении и удержании.
- Аналитический опыт (работа с данными, метриками и экспериментами).
Предпочтительная квалификация:
- Степень в маркетинге, экономике или в релевантной области.
- Опыт работы в SEO и/или разработке веб-стратегии.
- Подтверждённый опыт успешного сотрудничества с разными командами.
- Навыки решения проблем и работы с аналитикой.
- Умение строить партнёрские отношения с продуктовыми и маркетинговыми командами.
Вакансия открыта в офисе компании в Маунтин-Вью. Подать заявку можно по ссылке.
Я так понял можно без знания английского?)