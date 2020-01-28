Google открыл вакансию SEO-специалиста

На сайте Google Careers появилась вакансия SEO-специалиста.

В компании эта должность называется «Product Marketing Manager» (PMM). Специалист будет работать в команде Growth Lab. Сотрудники этого подразделения занимаются продвижением и поисковой оптимизацией собственных продуктов Google, таких как Gmail, Поиск, Карты, Chrome, Android, Google Ads, Adsense, Google Marketing Platform, Analytics и других.

Основные обязанности PMM:

Управление SEO-стратегиями для ведущих B2B и B2C-сайтов Google.

Взаимодействие с владельцами сайтов и веб-разработчиками для планирования и проведения экспериментов.

Анализ экспериментов для оптимизации SEO-стратегий.

Быть лидером мнений, проводить презентации для команд, личные тренинги и создавать централизованные ресурсы.

Чтобы претендовать на эту должность, кандидат должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

Степень бакалавра или соответствующий практический опыт.

5 лет опыта работы в маркетинге роста, привлечении пользователей, вовлечении и удержании.

Аналитический опыт (работа с данными, метриками и экспериментами).

Предпочтительная квалификация:

Степень в маркетинге, экономике или в релевантной области.

Опыт работы в SEO и/или разработке веб-стратегии.

Подтверждённый опыт успешного сотрудничества с разными командами.

Навыки решения проблем и работы с аналитикой.

Умение строить партнёрские отношения с продуктовыми и маркетинговыми командами.

Вакансия открыта в офисе компании в Маунтин-Вью. Подать заявку можно по ссылке.