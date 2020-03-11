Google об определении серии пагинированных страниц

Анна Бондарь -
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Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, как поисковик определяет, какие URL содержатся в наборе пагинированных страниц.

По словам Мюллера, в ходе этого процесса учитываются номера в заголовках страниц, а также внутренняя перелинковка. При этом ссылки более важны для Google.

По всем этим элементам (заголовкам и внутренним ссылкам) Google определяет, какие страницы входят в выборку.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 17:36 на видео ниже:

Напомним, в марте 2019 года Google подтвердил, что больше не поддерживает rel=next/prev. Вместо этих атрибутов поисковик теперь рекомендует вебмастерам помещать свой контент на одну страницу, а не разбивать его на несколько страниц.

А ранее в этом месяце Google поделился советами по пагинации для блогов.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Олег Авторы недавних комментариев
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Олег
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Олег

Конечно) количество товара влияет на вес и в топе одни многотоварники! И вот молодой неопытный сеошник начитавшись таких рекомендаций от Мюллера) угробит сайт и бизнес

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27 минут назад