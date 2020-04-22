Сервис Google Shopping станет бесплатным

Google позволит продавцам бесплатно размещать товарные объявления в сервисе Google Shopping.

Согласно заявлению компании, начиная со следующей недели большинство результатов поиска в этом разделе будут представлять собой бесплатные объявления.

К концу апреля это изменение будет внедрено в США, а к концу года – по всему миру.

Нововведение призвано помочь продавцам достичь потенциальных клиентов, независимо от того, размещают ли они рекламу в Google.

Своё решение сделать Google Shopping бесплатным в Google объяснили тем, что многие продавцы не могут оплачивать размещение в этой вертикали в настоящее время.

Преимущества бесплатного размещения:

Ритейлеры : бесплатный охват миллионов людей, которые каждый день ищут товары в Google.

: бесплатный охват миллионов людей, которые каждый день ищут товары в Google. Покупатели : больше товаров в результатах поиска, включая те магазины, о которых они раньше не знали.

: больше товаров в результатах поиска, включая те магазины, о которых они раньше не знали. Рекламодатели: возможность дополнить платные кампании бесплатными объявлениями.

Как воспользоваться новой возможностью

Чтобы публиковать бесплатные объявления, необходим аккаунт в Merchant Center. Все объявления в Google Shopping формируются на основе товарных фидов, загружаемых в этот сервис.

Тем компаниям, которые уже являются пользователями Merchant Center и размещали товарные объявления, ничего дополнительно делать не нужно.

Что касается тех ритейлеров, которые пока не использовали Merchant Center, то Google доработает процессы начала работы с сервисом в ближайшие недели и месяцы.

Платное размещение

Несмотря на то, что большинство объявлений в Google Shopping будут бесплатными, часть из них останутся платными. Они будут размещаться на премиум-местах в верхней части раздела.

В каруселях товарных объявлений в поиске Google также будут отображаться только платные листинги.

В связи с этим платное размещение по-прежнему будет иметь свои преимущества, но если компании вынуждены экономить на рекламе, то теперь они смогут воспользоваться бесплатным размещением.

Новое партнёрство с PayPal

Наряду с изменением в работе Google Shopping компания также объявила о партнёрстве с PayPal.

Теперь продавцы могут связывать свои аккаунты в PayPal с Google Shopping, что позволит ускорить процесс начала работы с сервисом.