Google позволил пользователям iPhone выполнять поиск с помощью Siri

Google обновил своё поисковое приложение для iOS, позволив пользователям iPhone выполнять поиск через голосового помощника Siri. Для этого достаточно добавить соответствующую команду в Siri Shortcuts.

Как создать Siri Shortcut для приложения Google:

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения. Откройте приложение «Быстрые команды» и выберите пункт «Создать команду», а затем – «Добавить действие». Из предложенного списка действий, доступных для совместимых приложений, выберите «Google Search App». Для Google будет доступно только одно действие, которое позволяет выполнять поиск с помощью приложения. Далее нужно будет дать название голосовой команде. Чтобы сохранить быструю команду, нажмите «Готово».









После этого, чтобы выполнить поиск в Google на iPhone, достаточно будет попросить об этом Siri.

Подробнее о создании быстрых команд на устройствах под управлением iOS можно узнать в Справке.