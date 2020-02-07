Google позволил пользователям iPhone выполнять поиск с помощью Siri

Анна Бондарь -
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Google обновил своё поисковое приложение для iOS, позволив пользователям iPhone выполнять поиск через голосового помощника Siri. Для этого достаточно добавить соответствующую команду в Siri Shortcuts.

Как создать Siri Shortcut для приложения Google:

  1. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения.
  2. Откройте приложение «Быстрые команды» и выберите пункт «Создать команду», а затем – «Добавить действие».
  3. Из предложенного списка действий, доступных для совместимых приложений, выберите «Google Search App». Для Google будет доступно только одно действие, которое позволяет выполнять поиск с помощью приложения.
  4. Далее нужно будет дать название голосовой команде.
  5. Чтобы сохранить быструю команду, нажмите «Готово».

После этого, чтобы выполнить поиск в Google на iPhone, достаточно будет попросить об этом Siri.

Подробнее о создании быстрых команд на устройствах под управлением iOS можно узнать в Справке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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