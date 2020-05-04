Google не замедлял сканирование сайтов в связи с COVID-19

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз заверил в Twitter, что поисковик не замедлял сканирование сайтов в связи с эпидемией COVID-19.

Мюллер уже говорил об этом несколько недель назад. Тогда он ответил следующее:

«Честно говоря, я не ожидаю больших изменений в целом. Некоторые сайты мы будем сканировать реже, потому что они более перегружены, другие – чаще. Такие изменения происходят время от времени (в периоды праздников, летних каникул, выборов и т.п.).

Он также отметил, что компьютеры на подвержены влиянию коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Мюллер заявил, что Google может отложить переход на mobile-first индексацию в связи со вспышкой COVID-19.

В этом месяце Google также поделился рекомендациями о том, как обеспечить доступность и стабильную работу сайта во время эпидемии.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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