Google не замедлял сканирование сайтов в связи с COVID-19

На днях сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз заверил в Twitter, что поисковик не замедлял сканирование сайтов в связи с эпидемией COVID-19.

No, not really. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 2, 2020

Мюллер уже говорил об этом несколько недель назад. Тогда он ответил следующее:

«Честно говоря, я не ожидаю больших изменений в целом. Некоторые сайты мы будем сканировать реже, потому что они более перегружены, другие – чаще. Такие изменения происходят время от времени (в периоды праздников, летних каникул, выборов и т.п.).

I honestly don't expect much change overall. For some sites, we'll crawll less frequently because they're a bit more overloaded, others we might crawl more frequently. This kind of shift happens from time to time (holiday shopping, summer breaks, elections, etc.). — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 7, 2020

Он также отметил, что компьютеры на подвержены влиянию коронавируса.

No — computers seem unaffected by this virus.



so far. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 7, 2020

Напомним, на прошлой неделе Мюллер заявил, что Google может отложить переход на mobile-first индексацию в связи со вспышкой COVID-19.

В этом месяце Google также поделился рекомендациями о том, как обеспечить доступность и стабильную работу сайта во время эпидемии.