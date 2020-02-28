Google позволил проверять отображение разметки HowTo на умных дисплеях

Google обновил свой инструмент проверки структурированных данных. Теперь владельцы сайтов смогут видеть, как их разметка для инструкций (HowTo) будет отображаться на устройствах Google Home и других умных дисплеях.

На скриншоте ниже показано, как разметка HowTo может выглядеть на устройстве Google Home Hub:

В декабре Google добавил в инструмент проверки структурированных данных аналогичную поддержку для рецептов. Теперь к ним также присоединились инструкции.

Напомним, что Google представил новый тип разметки HowTo в 2018 году.

В октябре Google начал использовать разметку HowTo для создания действий для Ассистента, а в январе объяснил, как размечать контент для автоматического создания таких действий.