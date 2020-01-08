Sonos обвинил Google в нарушении патентных прав

Производитель умных колонок Sonos подал в суд на Google за нарушение патентных прав. Компания утверждает, что интернет-гигант скопировал запатентованную технологию смарт-спикеров, подорвав её позиции на рынке. Об этом сообщает The New York Times.

Свои претензии Sonos изложил в двух исках, которые охватывают пять патентов по техническому дизайну выпускаемых компанией беспроводных умных колонок.

Sonos также обратился в Комиссию по международной торговле США с просьбой наложить запрет на продажи смартфонов, ноутбуков и умных колонок, производимых Google, в Соединённых Штатах.

Компания утверждает, что неоднократно предупреждала Google о нарушении патентных прав, начиная с 2016 года. Первые претензии были озвучены спустя несколько месяцев после того, как Google представил умную колонку Home.

Sonos повторил свои претензии в 2018 году – после выхода Google Home Max и Home Mini. К февралю 2019 года компания обвинила Google в нарушении прав на 100 принадлежащих ей патентов.

В иске упоминаются публикации в СМИ, указывающие на сходство между функциями устройств, выпускаемых Google, и теми системами, которые Sonos уже запатентовал, включая синхронизацию звука между группами динамиков и регулировку громкости группы.

«Google – это важный партнёр, с которым мы успешно сотрудничаем в течение многих лет, включая интеграцию Google Assistant в платформу Sonos в прошлом году. Тем не менее, Google явно и сознательно копирует нашу запатентованную технологию при создании своих аудиопродуктов», — заявил глава Sonos Патрик Спенс (Patrick Spence) в комментарии The Verge.

Представитель Google в свою очередь отметил, что компания намерена оспорить эти обвинения и сожалеет о том, что Sonos выбрал такой путь вместо того, чтобы решить противоречия путём переговоров.