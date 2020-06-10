Google находит более 25 млрд спамных страниц каждый день

Google опубликовал свой ежегодный отчёт о борьбе со спамом за 2019 год.

Согласно отчёту, более 99% результатов поиска Google не содержат спама, и компания делает всё возможное, чтобы сохранить этот показатель на том же уровне.

Так, команда по борьбе с веб-спамом ежедневно выявляет более 25 млрд спамных страниц и удаляет их из поискового индекса.

В целом в 2019 году Google получил около 230 тыс. сообщений о поисковом спаме и принял меры по 82% из них.

В компании также отметили, что борьба со спамом была основным приоритетом в 2019 году.

Что касается генерируемого пользователями спама, то в 2018 году его удалось сократить на 80%, а в 2019 году он оставался на том же уровне.

Ссылочный спам также остаётся популярным, но Google стал лучше его выявлять. Компания также подтвердила, что покупные ссылки и ссылочные биржи стали менее эффективными.

«Более 90% ссылочного спама было обнаружено нашими системами, а такие техники, как покупные ссылки и ссылочные биржи, стали менее эффективными», — говорится в отчёте.

В Google также отметили свои успехи в борьбе с теми сайтами, которые содержат автоматически сгенерированный и скопированный контент. Так, в 2019 году компании удалось сократить влияние этого типа спама на пользователей поиска более чем на 60% по сравнению с 2018 годом.

Оповещения о спаме для владельцев сайтов

В 2019 году Google отправил вебмастерам более 90 млн сообщений о том, что на их сайтах был обнаружен спам. Из них 4,3 млн были связаны с ручными санкциями по причине нарушения рекомендаций для вебмастеров.

С отчётом Google о борьбе со спамом за 2018 год можно ознакомиться здесь.