Google советует для партнёрских ссылок использовать атрибут rel=sponsored

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер посоветовал вебмастерам по возможности использовать для партнёрских ссылок атрибут rel=sponsored.

Поисковая система по-прежнему допускает использование «nofollow», но с атрибутом «sponsored» Google будет проще понять, что ссылка связана с монетизацией.

Напомним, что Google объявил об изменениях в обработке ссылочного атрибута «nofollow» и запуске двух новых атрибутов – «sponsored» и «usс» – в сентябре прошлого года.

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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