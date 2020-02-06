Google советует для партнёрских ссылок использовать атрибут rel=sponsored

На днях сотрудник Google Джон Мюллер посоветовал вебмастерам по возможности использовать для партнёрских ссылок атрибут rel=sponsored.
Поисковая система по-прежнему допускает использование «nofollow», но с атрибутом «sponsored» Google будет проще понять, что ссылка связана с монетизацией.
Напомним, что Google объявил об изменениях в обработке ссылочного атрибута «nofollow» и запуске двух новых атрибутов – «sponsored» и «usс» – в сентябре прошлого года.
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