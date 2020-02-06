Google советует для партнёрских ссылок использовать атрибут rel=sponsored

На днях сотрудник Google Джон Мюллер посоветовал вебмастерам по возможности использовать для партнёрских ссылок атрибут rel=sponsored.

Поисковая система по-прежнему допускает использование «nofollow», но с атрибутом «sponsored» Google будет проще понять, что ссылка связана с монетизацией.

Yep. And definitely use rel=sponsored for affiliate links, if you can. And to be more complete: affiliate links are not bad. It's fine to monetize your site. Google's OK with that. There's no need to hide them, just use the right kind of link if you can. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 4, 2020

Напомним, что Google объявил об изменениях в обработке ссылочного атрибута «nofollow» и запуске двух новых атрибутов – «sponsored» и «usс» – в сентябре прошлого года.

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