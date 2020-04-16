Google сокращает темпы найма новых сотрудников

Google решил замедлить найм нового персонала в этом году. Об этом заявил генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в письме сотрудникам.

В прошлом году Google принял на работу 20 000 человек, в этом году планировалось расширить штат на такое же количество.

Однако в связи с экономическим кризисом, который повлекла за собой глобальная эпидемия коронавируса, компания была вынуждена пересмотреть свои планы.

С начала года Google успел принять на работу 4000 человек и в ближайшее время планирует увеличить это количество ещё на тысячу.

Теперь персонал будет наниматься только по тем направлениям, которые считаются приоритетными для компании.

Что касается инвестиций, то здесь планы компании также претерпели изменения. В этом году Google будет расходовать деньги преимущественно на развитие центров обработки данных и поисковых систем.

Сундар Пичаи также отметил, что руководство корпорации готово прислушаться к предложениям сотрудников по поводу оптимизации рабочих процессов.