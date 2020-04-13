Google облегчит пользователям доступ к услугам телемедицины

Google анонсировал запуск двух новых функций в Поиске и Картах, которые призваны облегчить пользователям доступ к услугам телемедицины. Они будут запущены в течение этой недели.
Новая опция для поставщиков медуслуг в Google Мой бизнес
Как сообщалось ранее, поставщики медуслуг теперь могут добавлять в свои профили ссылки на страницы для записи на удалённую консультацию.
В итоге пользователи смогут видеть ссылку «Получить помощь онлайн» (Get online care) в их профилях в Поиске и Картах.
По клику на эту ссылку пользователи попадут на сайт компании, где они смогут найти более подробную информацию, включая расписание онлайн-консультаций.
Показ крупных онлайн-платформ в результатах поиска
Google также начнёт показывать в отдельном блоке в результатах поиска крупные, широко доступные платформы в области онлайн-помощи, чтобы пользователям было проще получить такого рода консультации и услуги.
Этот функционал сначала будет запущен в качестве пилотного проекта в США, а затем будет расширен на другие страны.
Рост интереса к телемедицине
В Google также отметили, что с начала эпидемии наблюдается значительный рост числа поисковых запросов, связанных с телемедициной.
В ответ на выраженный интерес к этой теме Google решил запустить описанные выше функции, чтобы помочь пользователям.
Напомним, что ранее поисковик опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения.
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