Google облегчит пользователям доступ к услугам телемедицины

Google анонсировал запуск двух новых функций в Поиске и Картах, которые призваны облегчить пользователям доступ к услугам телемедицины. Они будут запущены в течение этой недели.

Новая опция для поставщиков медуслуг в Google Мой бизнес

Как сообщалось ранее, поставщики медуслуг теперь могут добавлять в свои профили ссылки на страницы для записи на удалённую консультацию.

В итоге пользователи смогут видеть ссылку «Получить помощь онлайн» (Get online care) в их профилях в Поиске и Картах.

По клику на эту ссылку пользователи попадут на сайт компании, где они смогут найти более подробную информацию, включая расписание онлайн-консультаций.

Показ крупных онлайн-платформ в результатах поиска

Google также начнёт показывать в отдельном блоке в результатах поиска крупные, широко доступные платформы в области онлайн-помощи, чтобы пользователям было проще получить такого рода консультации и услуги.

Этот функционал сначала будет запущен в качестве пилотного проекта в США, а затем будет расширен на другие страны.

Рост интереса к телемедицине

В Google также отметили, что с начала эпидемии наблюдается значительный рост числа поисковых запросов, связанных с телемедициной.

В ответ на выраженный интерес к этой теме Google решил запустить описанные выше функции, чтобы помочь пользователям.

Напомним, что ранее поисковик опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения.