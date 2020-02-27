Google обновляет Условия использования своих сервисов

Google предупредил о предстоящем обновлении Условий использования своих сервисов. Новый документ вступит в силу 31 марта.

Компания добавила соответствующее оповещение в интерфейс поисковой системы:

Ссылка в оповещении ведёт на страницу с более подробной информацией.

Основные изменения:

Повышение удобства восприятия . Google постарался сделать документ как можно более простым для понимания, в том числе добавив определения терминов и ссылки на источники полезной информации.

. Google постарался сделать документ как можно более простым для понимания, в том числе добавив определения терминов и ссылки на источники полезной информации. Улучшение взаимодействия с пользователями . Компания разъяснила, когда будет вносить изменения в свои сервисы (например, добавлять или удалять функции), а также ограничивать или прекращать доступ пользователей. Google также обязался заранее предупреждать пользователей о тех изменениях, которые могут отрицательно влиять на их работу с сервисами.

. Компания разъяснила, когда будет вносить изменения в свои сервисы (например, добавлять или удалять функции), а также ограничивать или прекращать доступ пользователей. Google также обязался заранее предупреждать пользователей о тех изменениях, которые могут отрицательно влиять на их работу с сервисами. Добавление положений Google Chrome, Google Chrome OS и Google Диска. В улучшенных Условиях использования предусмотрены разделы для Google Chrome, Google Chrome OS и Google Диска. У каждого из этих сервисов также есть отдельные условия и положения с описанием характерных особенностей.

В улучшенных Условиях использования предусмотрены разделы для Google Chrome, Google Chrome OS и Google Диска. У каждого из этих сервисов также есть отдельные условия и положения с описанием характерных особенностей. Отсутствие изменений в Политике конфиденциальности. Google не вносил никаких изменений в Политику конфиденциальности и никак не изменял способы обработки информации пользователей.

С кратким обзором изменений по каждому разделу Условий использования Google можно ознакомиться по ссылке.

В последний раз этот документ обновлялся в 2017 году.