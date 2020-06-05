Google провёл кадровые перестановки в руководстве Поиска и Google Ads

Google объявил о крупных изменениях в составе топ-менеджмента. Они коснулись основных подразделений компании: команды поиска, рекламного бизнеса и инжиниринга.

В рамках реорганизации Google повысил некоторых ветеранов компании и назначил их на новые должности. Речь идёт о Прабхакаре Рагхаване (Prabhakar Raghavan), Джерри Дишлере (Jerry Dischler), Джен Фицпатрик (Jen Fitzpatrick) и Бене Гомесе (Ben Gomes).

Бен Гомес возглавит направление Education

Бывший глава команды поиска Google Бен Гомес возглавит инициативы компании в области образования и обучения: Google for Education, Google Scholar, а также Google Arts & Culture.

В настоящее время эти направления стали приоритетными для компании в связи с увеличением важности дистанционного обучения на фоне пандемии COVID-19.

Гомес также останется техническим советником для команды поиска.

Бен Гомес проработал в Google больше 20 лет и является одним из первых инженеров компании. Его также называют «одним из основателей Google Поиска».

Прабхакар Рагнаван – новый глава Поиска и Assistant

Прабхакар Рагнаван, который с 2018 года управлял направлением Ads and Commerce, заменит Бена Гомеса на посту главы Поиска и Assistant.

Рагнаван начал работать в Google в 2012 году. Изначально он трудился над поисковыми и мобильными инициативами компании. Затем он руководил направлением Apps (Gmail, Документы, Диск и Календарь), а в 2018 году возглавил Ads and Commerce.

Джен Фицпатрик покинет команду Maps/Geo и возглавит центральный инжиниринг

Джен Фицпатрик провела с командой Geo больше 10 лет. Шесть лет назад она возглавила это подразделение.

Фицпатрик работает в Google около 20 лет. В компанию она пришла после окончания Стэнфордского университета.

В течение этих 20 лет она трудилась в таких подразделениях, как Search, Ads, News и Shopping. Фицпатрик также является сооснователем команды, которая занимается вопросами пользовательского опыта

На новом посту Фицпатрик будет руководить основной инженерной командой Google, которая насчитывает около 8000 сотрудников. Она будет отвечать за разработку основных технических систем и инфраструктуры Google: UX, дизайн, аккаунты Google и конфиденциальность.

Направление Geo возглавят Лиз Рейд (Liz Reid) и Дейн Глазго (Dane Glasgow).

Джерри Дишлер станет главой Google Ads

Джерри Дишлер работает в Google Ads уже больше 10 лет. В последние годы он играет важную роль в определении стратегии сервиса.

В обращении к сотрудникам компании глава Google Сундар Пичаи отметил, что эти изменения для большинства из них пройдут практически незаметно. Тем не менее, такие перестановки помогают принести свежий взгляд на те вопросы, над которыми работают команды.