Насколько пользователи доверяют результатам поиска Google

Агентство Path Interactive выяснило, в какой мере пользователи доверяют той информации, которую они находят в результатах поиска Google.

В исследовании приняли участие 1100 респондентов. 70% из них проживают в США, 21% — в Индии, 5% — в Европе.

63% респондентов – пользователи возрастом от 18 до 35 лет, 17% — старше 46 лет.

Результаты исследования

1. YMYL-запросы

Учитывая, как много колебаний наблюдалось в последнее время в категории YMYL в связи с последними обновлениями алгоритмов Google, авторы исследования решили проверить, насколько пользователи доверяют медицинской, политической, финансовой и юридической информации, которую они находят в Google.

Большинство респондентов (51%) «очень часто» и «часто» принимают важные жизненные решения, основываясь на информации из Google; 39% ответили то же самое в отношении важных юридических решений, а 46% — важных медицинских.

Только 10-13% респондентов ответили, что никогда не принимали такие важные решения на основе той информации, которую находили в Google.

Медицина

В этой категории 72% пользователей согласились, что Google улучшил выдачу и стал показывать более точные медицинские результаты.

Разбивка ответов по возрасту показала, что самые молодые пользователи (18-25 лет) на 94% чаще, чем пользователи из категории 65+ лет, склонны верить, что результаты Google улучшились.

Пользователи в возрасте 46-64 года наиболее склонны не соглашаться с тем, что по медицинским запросам результаты поиска в Google улучшаются с течением времени.

Исследователи также захотели прояснить, как акцент Google на показе контента из надёжных медицинских изданий, таких как WebMD и Mayo Clinic, воспринимается пользователями.

В результате последних обновлений основного алгоритма Google начал деприоритизировать тот контент, который противоречит общепринятой в медицине точке зрения.

Большинство респондентов (66%) согласились, что для них очень важно, что Google показывает контент из авторитетных источников. При этом 14% заявили, что предпочли бы не видеть эти результаты, а ещё 14% хотели бы видеть более разнообразные результаты, такие как статьи на тему естественной медицины.

Эти цифры предполагают, что более 15% респондентов недовольны текущими инициативами Google, направленными на показ медицинского контента от ряда партнёров, которые поддерживают научный консенсус.

В опросе пользователей также спросили, что они думают о карточках с описанием симптомов болезней в результатах поиска, и можно ли им доверять.

Подавляющее большинство респондентов (76%) ответили, что доверяют информации в таких карточках.

При этом самые молодые пользователи (18-25 лет) на 138% чаще, чем самые старые (65+), склонны сильно доверять таким карточкам.

Новости и политика

Большинство респондентов (61%) согласны, что Google улучшил результаты поиска в этом направлении и стал показывать больше качественного новостного и политического контента. Только 13% опрошенных не согласились с этим утверждением.

67% самых молодых респондентов (18-25 лет) согласились с тем, что качество результатов поиска улучшилось, тогда как 61% пользователей из самой старшей возрастной группы (65+) лишь частично согласились или выразили несогласие с этим.

2. Дезинформация

Учитывая активную борьбу Google с дезинформацией в результатах поиска, исследователи захотели узнать, до какой степени пользователи довольны этой работой и видят ли они по-прежнему ненадёжную информацию в выдаче.

Большинство респондентов (70%) заявили, что видят дезинформацию в Google как минимум иногда, при этом 29% выбрали варианты «редко» и «никогда».

Разбивка ответов по возрастным группам показала, что респонденты более старшего возраста чаще склонны утверждать, что они видели дезинформацию в результатах поиска Google.

В целом, согласно всем ответам, связанным с YMYL, самые молодые респонденты больше доверяют той информации, которую Google возвращает по запросам из этой категории, тогда как пользователи старшего возраста настроены более скептично.

3. Избранные сниппеты и блоки выдачи Сети знаний

Согласно полученным результатам, самые молодые пользователи (18-25 лет) на 100% чаще, чем пользователи 65+ лет склонны доверять контенту в избранных сниппетах.

Это согласуется с аналогичным открытием, сделанным по итогам прошлогоднего опроса.

Что касается блоков выдачи Сети знаний, то здесь 95% всех респондентов по всем возрастным группам согласны с тем, что эти результаты заслуживают доверия.

Вывод: молодые люди больше доверяют результатам поиска Google, чем пользователи более старшего возраста

В целом большинство респондентов в той или иной степени доверяют информации, которую они находят в результатах поиска Google – как в традиционных результатах, так и в поисковых функциях, таких как избранные сниппеты и панели выдачи Сети знаний.

Между тем есть небольшой процент пользователей, которые недовольны результатами поиска. Эта выборка состоит преимущественно из респондентов старшего возраста, которые более скептично настроены по отношению к информации из Google, особенно по YMYL-запросам.

Практически по всем вопросам отслеживается чёткий паттерн: самые молодые пользователи больше доверяют той информации, которую они находят в Google, чем люди более старшего возраста.

Это совпадает с результатами исследования, проведённого в прошлом году.

По какой причине более молодые пользователи больше доверяют Google – потому что результаты поиска действительно улучшились, или потому, что они в целом больше доверяют той информации, которую находят онлайн, — осталось непонятным.