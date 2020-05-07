Google: удаление HTTP-версии сайта приведёт к удалению всех других

Cотрудник Google Джон Мюллер предупредил владельцев сайтов в Twitter, что удаление HTTP-версии ресурса приведёт к удалению из индекса и всех других (HTTP/ HTTPS/ www/ non-www).
Он также добавил, что инструмент удаления URL не следует использовать для каноникализации.
Предполагается, что этот твит может быть связан с ситуацией по LinkedIn. Так, вчера стало известно о выпадении из индекса Google основного домена соцсети. При этом причины его деиндексации пока остаются неизвестными. Есть мнения, что это могло быть вызвано удалением HTTP-версии сайта в Search Console.
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