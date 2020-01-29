Google работает над новым коммуникационным приложением для бизнеса

Google активно работает над новым коммуникационным приложением для бизнеса, которое объединит в себе несколько платформ, включая Gmail, Диск и Hangouts Chat. Об этом сообщает The Information со ссылкой на свои источники.

По данным издания, запуск нового сервиса может помочь компании расширить базу корпоративных клиентов и составить конкуренцию таким сервисам, как Microsoft Teams и Slack.

Обе эти платформы интегрированы с большим количеством приложений для продуктивности и такими инструментами, как Dropbox и Salesforce. Google пока не предоставляет таких возможностей в рамках G Suite, но это может измениться в будущем.

После запуска компаниям больше не нужно будет пользоваться несколькими разными сервисами. Достаточно будет установить новое приложение.

В Google отказались комментировать эту информацию.