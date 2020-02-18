Google об использовании неподдерживаемых типов разметки на сайте

Это может быть полезно для Google, на зацикливаться на них не стоит

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением касательно использования неподдерживаемых типов структурированных данных на сайте.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Существует много типов структурированных данных Schema.org, но только некоторые из них перечислены в справочной документации Google для разработчиков. Должны ли мы тратить время на внедрение неподдерживаемых типов разметки — например, таких как ImageObject?».

Что касается именно ImageObject, то, по словам Мюллера, Google уже использует этот тип разметки. Но он на 100% в этом не уверен и сказал, что перепроверит в документации.

Далее он коснулся непосредственно сути вопроса: целесообразности внедрения неподдерживаемых типов разметки на сайте.

В целом его ответ можно разбить на несколько пунктов:

Отсутствие «видимых» результатов

Во-первых, Мюллер подчеркнул, что использование таких типов разметки не позволяет получить «видимый» результат. Google создаёт расширенные сниппеты только для тех типов структурированных данных, которые поддерживаются поисковой системой и являются задокументированными. Поэтому «визуальных эффектов» в данном случае ждать не стоит.

Лучшее понимание сущностей на странице

При этом наличие структурированных данных помогает Google лучше понимать, какие сущности есть на странице. В качестве примера Мюллер провёл аналогию с гипотетическим «автомобилем»:

«Допустим, у вас есть автомобиль, и вы добавили соответствующие структурированные данные, которые не поддерживаются поисковой системой. Использование этих данных Google не приведёт к созданию чего-то похожего на автомобиль в результатах поиска [видимый результат]…

Однако все типы структурированных данных помогают нам лучше понимать сущности на странице»

Если есть вероятность, что Google может столкнуться с трудностями при определении сущностей на странице, то добавление разметки позволит ему лучше понять её содержимое.

Релевантность, а не ранжирование

Мюллер также прояснил, что это не повысит позиции сайта, но позволит Google немного чаще показывать его в результатах поиска за счёт лучшего понимания содержимого страницы и его соответствия намерению пользователя.

Дополнительная, а не основная работа

В условиях ограниченного времени Мюллер рекомендует сосредоточиться на тех типах структурированных данных, которые уже используются для формирования расширенных результатов.

Если же у специалиста есть время и гибкая CMS, то можно внедрить и те типы разметки, которые пока не поддерживаются поисковой системой. Это поможет Google лучше понимать содержимое страниц.

При этом зацикливаться на этом не стоит, как и пытаться разметить всё и вся. Важно найти баланс.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: