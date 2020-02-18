Google об использовании неподдерживаемых типов разметки на сайте

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением касательно использования неподдерживаемых типов структурированных данных на сайте.
Вопрос к Мюллеру звучал так:
«Существует много типов структурированных данных Schema.org, но только некоторые из них перечислены в справочной документации Google для разработчиков. Должны ли мы тратить время на внедрение неподдерживаемых типов разметки — например, таких как ImageObject?».
Что касается именно ImageObject, то, по словам Мюллера, Google уже использует этот тип разметки. Но он на 100% в этом не уверен и сказал, что перепроверит в документации.
Далее он коснулся непосредственно сути вопроса: целесообразности внедрения неподдерживаемых типов разметки на сайте.
В целом его ответ можно разбить на несколько пунктов:
- Отсутствие «видимых» результатов
Во-первых, Мюллер подчеркнул, что использование таких типов разметки не позволяет получить «видимый» результат. Google создаёт расширенные сниппеты только для тех типов структурированных данных, которые поддерживаются поисковой системой и являются задокументированными. Поэтому «визуальных эффектов» в данном случае ждать не стоит.
- Лучшее понимание сущностей на странице
При этом наличие структурированных данных помогает Google лучше понимать, какие сущности есть на странице. В качестве примера Мюллер провёл аналогию с гипотетическим «автомобилем»:
«Допустим, у вас есть автомобиль, и вы добавили соответствующие структурированные данные, которые не поддерживаются поисковой системой. Использование этих данных Google не приведёт к созданию чего-то похожего на автомобиль в результатах поиска [видимый результат]…
Однако все типы структурированных данных помогают нам лучше понимать сущности на странице»
Если есть вероятность, что Google может столкнуться с трудностями при определении сущностей на странице, то добавление разметки позволит ему лучше понять её содержимое.
- Релевантность, а не ранжирование
Мюллер также прояснил, что это не повысит позиции сайта, но позволит Google немного чаще показывать его в результатах поиска за счёт лучшего понимания содержимого страницы и его соответствия намерению пользователя.
- Дополнительная, а не основная работа
В условиях ограниченного времени Мюллер рекомендует сосредоточиться на тех типах структурированных данных, которые уже используются для формирования расширенных результатов.
Если же у специалиста есть время и гибкая CMS, то можно внедрить и те типы разметки, которые пока не поддерживаются поисковой системой. Это поможет Google лучше понимать содержимое страниц.
При этом зацикливаться на этом не стоит, как и пытаться разметить всё и вся. Важно найти баланс.
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже:
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