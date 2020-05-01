Google: мы существуем для пользователей, а не рекламодателей

На днях сотрудник Google Дэнни Салливан опроверг в Twitter утверждение о том, что Google существует для рекламодателей и поэтому должен предоставлять должную техническую поддержку тем, кто ему платит.

По словам Салливана, на самом деле Google существует для пользователей.

«Нет, это фундаментально не то, как мы работаем. Google существует из-за пользователей. Они не выиграют, если мы будем решать проблемы в первую очередь тех, кто может за это платить», — написал он в Twitter.

No. That's fundamentally not how we operate. Google exists because of users. Users don't benefit if we prioritized solving issues only for those who could pay for it. I appreciate your concern on the issue. I've passed it on. I'll keep on it on behalf of all of you. — Danny Sullivan (@dannysullivan) April 29, 2020

Напомним, что Дэнни Салливан — известный специалист в области поискового маркетинга, основатель популярных сайтов Search Engine Watch и Search Engine Land. В Google он работает с 2017 года, на должности евангелиста поиска.