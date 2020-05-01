Google: мы существуем для пользователей, а не рекламодателей

На днях сотрудник Google Дэнни Салливан опроверг в Twitter утверждение о том, что Google существует для рекламодателей и поэтому должен предоставлять должную техническую поддержку тем, кто ему платит.
По словам Салливана, на самом деле Google существует для пользователей.
«Нет, это фундаментально не то, как мы работаем. Google существует из-за пользователей. Они не выиграют, если мы будем решать проблемы в первую очередь тех, кто может за это платить», — написал он в Twitter.
Напомним, что Дэнни Салливан — известный специалист в области поискового маркетинга, основатель популярных сайтов Search Engine Watch и Search Engine Land. В Google он работает с 2017 года, на должности евангелиста поиска.
А зарплату сотрудникам Гугла тоже платят пользователи? Этот Салливан (как и остальные) явно живёт где-то не в этой вселенной.