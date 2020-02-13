Google поделился советами по увеличению клиентов ко Дню святого Валентина

В Google рассказали о том, как малому и среднему бизнесу можно увеличить количество клиентов ко Дню святого Валентина.

По данным компании, в Германии частотность поискового запроса «Geschenke Valentinstag» («подарки Валентинов день») выросла на 26%, а в России – на 166% по сравнению с прошлым годом.

На фоне роста интереса пользователей у малого и среднего бизнеса появляется возможность привлечь новых клиентов и расширить деятельность в онлайне.

Одно из последних исследований выявило три наиболее значимые проблемы, с которыми часто сталкивается малый бизнес:

привлечение новых клиентов (48%);

удержание старых (27%);

эффективный маркетинг (24%).

Рекомендации Google:

1. Помогите клиентам вас найти

Примерно треть поисковых запросов с мобильных устройств связана с географическим местоположением, и эта тенденция продолжает усиливаться. В связи с этим очень важно, чтобы компания появлялась в результатах местного поиска.

Кроме того, согласно исследованию Google и Kantar, в России 67% покупателей предпочитают совершать покупки онлайн.

Рассказать в поиске Google и на Картах о своих продуктах, услугах и событиях можно с помощью сервиса Мой бизнес, используя функцию записей (Posts on Google).

2. Подготовьте сайт

Примерно у трети (32%) представителей малого бизнеса в Европе нет своего веб-сайта. Из тех, у кого он есть, только 45% уверены в том, что он оптимизирован для просмотра с мобильных устройств, однако действительно ли он удобен?

С помощью сервиса Grow my store можно узнать, как клиенты взаимодействуют с сайтом компании, а также получить рекомендации по его улучшению.

3. Найдите своих клиентов

Онлайн-бизнес позволяет легко выходить на глобальные рынки и на зарубежных клиентов. Однако 70% представителям малого бизнеса не хватает данных, чтобы найти свою целевую аудиторию. Также 60% владельцев малых предприятий заявили, что основные препятствия для расширения их деятельности за границей — это трудности с международным маркетингом и операционные барьеры.

Сервис Market Finder предлагает сопровождение малого бизнеса, который только начинает осваивать рынок экспорта. Предприниматели получат доступ к аналитическим данным Google и к экспертизе партнеров.

4. Продвигайте свой продукт

Более 65% малых и средних предприятий находятся в поиске простых инструментов продвижения бизнеса. Google предлагает предпринимателям рассмотреть возможность размещения рекламы: товарных объявлений с фидами для разных стран и умных кампаний, которые позволяют создавать релевантную для пользователей рекламу.

По данным Google, умные кампании обеспечивают европейским предприятиям в среднем на 70% более релевантный трафик, чем стандартные кампании Google Рекламы.