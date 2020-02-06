Пользователи заметили новый вариант дизайна SERP Google

Отдельные пользователи заметили, что Google, возможно, тестирует новый вариант дизайна десктопной поисковой выдачи. Однако это оформление выглядит настолько необычно, что больше похоже на какой-то сбой.
В частности, в выдаче появилось больше пространства между сниппетами за счёт увеличения изображений, которые выглядят растянутыми и неестественными.
Ниже – GIF нового интерфейса в действии от SEMRush:
Сравнение текущей версии десктопной выдачи (слева) и возможного теста (справа) от SEO-специалиста из Канады Анурага Парика:
Ещё один твит от SEMRush:
Пока этот интерфейс видят лишь отдельные пользователи. Что это – баг или тест, на данный момент непонятно.
В Google пока не прокомментировали эти сообщения.
Прокомментировать