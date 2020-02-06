Пользователи заметили новый вариант дизайна SERP Google

Который больше похож на сбой, чем на новый тест

Отдельные пользователи заметили, что Google, возможно, тестирует новый вариант дизайна десктопной поисковой выдачи. Однако это оформление выглядит настолько необычно, что больше похоже на какой-то сбой.

В частности, в выдаче появилось больше пространства между сниппетами за счёт увеличения изображений, которые выглядят растянутыми и неестественными.

Ниже – GIF нового интерфейса в действии от SEMRush:

Here is another case 👇 pic.twitter.com/cjSVgOkdsd — SEMrush (@semrush) February 6, 2020

Сравнение текущей версии десктопной выдачи (слева) и возможного теста (справа) от SEO-специалиста из Канады Анурага Парика:

Is Google testing a new desktop results layout, saw this one with post title, featured image and favicon. Any updates from Google? @rustybrick @JohnMu pic.twitter.com/wg1l4V7qMi — Anurag Pareek (@anurag_pareek) February 6, 2020

Ещё один твит от SEMRush:

https://twitter.com/semrush/status/1225420251464028161

Пока этот интерфейс видят лишь отдельные пользователи. Что это – баг или тест, на данный момент непонятно.

В Google пока не прокомментировали эти сообщения.