Пользователи заметили новый вариант дизайна SERP Google

Который больше похож на сбой, чем на новый тест

Анна Бондарь -
158

Отдельные пользователи заметили, что Google, возможно, тестирует новый вариант дизайна десктопной поисковой выдачи. Однако это оформление выглядит настолько необычно, что больше похоже на какой-то сбой.

В частности, в выдаче появилось больше пространства между сниппетами за счёт увеличения изображений, которые выглядят растянутыми и неестественными.

Ниже – GIF нового интерфейса в действии от SEMRush:

Сравнение текущей версии десктопной выдачи (слева) и возможного теста (справа) от SEO-специалиста из Канады Анурага Парика:

Ещё один твит от SEMRush:

https://twitter.com/semrush/status/1225420251464028161

Пока этот интерфейс видят лишь отдельные пользователи. Что это – баг или тест, на данный момент непонятно.

В Google пока не прокомментировали эти сообщения.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о