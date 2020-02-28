Google ответил на статью Moz с критикой изменений в SERP

На днях Питер Мейерс из Moz опубликовал результаты исследования, которое показывает, как поисковые функции в Google сдвигают органические результаты вниз.

Вскоре после публикации сотрудник поиска Дэнни Салливан прокомментировал статью и выводы, сделанные Мейерсом, в Twitter.

Исследование Moz

Проведённое Мейерсом исследование было призвано выяснить, как низко может располагаться органическая позиция #1 в поисковой выдаче.

Изначально такое исследование было проведено в 2013 году. Однако за последние 7 лет поисковая выдача Google претерпела значительные изменения, в связи с чем было принято решение его повторить.

В 2013 году позиция #1 в среднем по выборке (10 000 запросов) начиналась с уровня 375px вниз по странице, в наихудшем сценарии – с 976px.

В 2020 году по более чем 1600 запросам (16,6%) первая позиция была ниже, чем в худшем сценарии в 2013 году.

«Победитель» в этом антирейтинге – запрос [lollipop], по которому первая позиция была расположена ниже всего – начиная с 2938px.

Среди всех топ-10 позиций наихудший результат был зафиксирован для позиции #7 по запросу [surveillance cameras] – 4487px.

В статье Мейерс наглядно показал, что запуск различных поисковых функций, таких как избранные сниппеты, блок «Главные новости» и видеокарусель, а также увеличение максимального количества рекламных объявлений в топе поисковой выдачи привели к заметному смещению традиционных органических результатов вниз.

В качестве рекомендаций Мейерс посоветовал помнить о трёх вещах:

Львиная доля поискового трафика всё ещё поступает от традиционных органических результатов. Поисковые функции – это эволюция вертикальных результатов, таких как новости, видео и картинки, и они по-прежнему имеют органический компонент. Другими словами, это те результаты, для которых можно создавать контент. Важно понимать, что многие поисковые функции управляются поисковым намерением. Поэтому важно оптимизировать свой контент для определённых намерений.

Комментарии Дэнни Салливана

Дэнни Салливан считает, что в статье есть несколько ошибочных утверждений.

«Я передам обратную связь. Но когда я читаю что-то вроде “Хотя избранные сниппеты технически считаются органическими” или вижу идею о том, что для запроса “lollipop” первый [органический] результат не является тем крупным видео в самом верху страницы, то кажется, что в статье есть некоторые проблемные предположения…».

«Избранные сниппеты не “технически являются” органическими результатами. Это и есть органические результаты. И игнорирование статей, которые появляются в блоке “Главные новости”, компаний – в блоке локальной выдачи, программ – в блоке по колледжам, воспринимается как устаревшая оценка того, как работает поиск».

Featured snippets aren't "technically" organic listings. They are organic listings. And ignoring things listings that appear in Top Stories, businesses in local, programs in college displays feels like a dated assessment of how search works…. — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 26, 2020

При этом он отметил, что уважает труд Мейерса и то, чем он занимается:

«Внесу ясность: я уважаю ту работу, которую вы делаете. И ценю некоторые вещи, которые вы выделили в статье. С другой стороны, возникают вопросы, когда видишь, как в первом примере в верхней части страницы показан органический результат, но вы говорите о результате, расположенном на 2938px вниз, потому что [видео] не является веб-ссылкой».

To be clear, I respect the work you do. And I appreciate some of the things you highlight in the article. It's just difficult on the other end to see the first example shows an organic result at the top of the page but read it is 2,938x down because it's not a web link. — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 27, 2020

Мейерс ответил так:

«По сути, я не думаю, что мы подходим к этому с одной и той же точки зрения, и я не могу больше ничего сделать, кроме как не согласиться с этим. Я стараюсь сохранять беспристрастность и отвечаю за каждый материал. И буду продолжать пытаться просвещать людей о различных возможностях в поиске, как и вы».

В целом Салливан подчёркивает, что органические результаты в Google – это не только традиционные ссылки, но и новые блоки, именуемые поисковыми функциями. И если говорить об изменениях в поиске, то важно учитывать, что эти результаты также являются органическими и для них можно проводить оптимизацию.

В принципе, в своей статье Мейерс говорит о том же, но называет поисковые функции результатами, которые «имеют органический компонент», т.е. не являются полностью органическими.

Вопросы к методологии

Роджер Монти из Search Engine Journal также поднял вопрос касательно методологии исследования. По его мнению, выбранные автором исследования запросы слишком широкие для того, чтобы делать точные выводы.

1. Chosen keywords are vague. That approach GUARANTEES SERPs with features. Not even-handed.



2. Those aren't "head terms."

They are short phrases. Head terms are by search volume.



3. Users are increasingly searching conversational. An even handed study would include those. — Roger Montti (@martinibuster) February 27, 2020

В ответ Мейерс объяснил, почему были выбраны именно эти запросы:

«Это обычно одновременно короткие фразы и большие объёмы поиска. Данные выбирались с точки зрения исторического сравнения и потому, что я хорошо знаю эту историю. Я прозрачен в этом и не утверждаю, что они репрезентативны для всего интернета. Но исторический тренд точен».

Он также добавил, что постоянно консультируется с командой STAT и анализирует миллионы ключевых слов, а поисковые функции превалируют по очень широкому ряду запросов, даже диалоговых.

«За последние 5 лет распространение поисковых функций взлетело по всем видам ключевых слов», — отметил Мейерс.

Ознакомиться со всеми результатами исследования и сложить собственное мнение можно по ссылке: How Low Can #1 Go? (2020 Edition)