Google ответил на статью Moz с критикой изменений в SERP

На днях Питер Мейерс из Moz опубликовал результаты исследования, которое показывает, как поисковые функции в Google сдвигают органические результаты вниз.
Вскоре после публикации сотрудник поиска Дэнни Салливан прокомментировал статью и выводы, сделанные Мейерсом, в Twitter.
Исследование Moz
Проведённое Мейерсом исследование было призвано выяснить, как низко может располагаться органическая позиция #1 в поисковой выдаче.
Изначально такое исследование было проведено в 2013 году. Однако за последние 7 лет поисковая выдача Google претерпела значительные изменения, в связи с чем было принято решение его повторить.
В 2013 году позиция #1 в среднем по выборке (10 000 запросов) начиналась с уровня 375px вниз по странице, в наихудшем сценарии – с 976px.
В 2020 году по более чем 1600 запросам (16,6%) первая позиция была ниже, чем в худшем сценарии в 2013 году.
«Победитель» в этом антирейтинге – запрос [lollipop], по которому первая позиция была расположена ниже всего – начиная с 2938px.
Среди всех топ-10 позиций наихудший результат был зафиксирован для позиции #7 по запросу [surveillance cameras] – 4487px.
В статье Мейерс наглядно показал, что запуск различных поисковых функций, таких как избранные сниппеты, блок «Главные новости» и видеокарусель, а также увеличение максимального количества рекламных объявлений в топе поисковой выдачи привели к заметному смещению традиционных органических результатов вниз.
В качестве рекомендаций Мейерс посоветовал помнить о трёх вещах:
- Львиная доля поискового трафика всё ещё поступает от традиционных органических результатов.
- Поисковые функции – это эволюция вертикальных результатов, таких как новости, видео и картинки, и они по-прежнему имеют органический компонент. Другими словами, это те результаты, для которых можно создавать контент.
- Важно понимать, что многие поисковые функции управляются поисковым намерением. Поэтому важно оптимизировать свой контент для определённых намерений.
Комментарии Дэнни Салливана
Дэнни Салливан считает, что в статье есть несколько ошибочных утверждений.
«Я передам обратную связь. Но когда я читаю что-то вроде “Хотя избранные сниппеты технически считаются органическими” или вижу идею о том, что для запроса “lollipop” первый [органический] результат не является тем крупным видео в самом верху страницы, то кажется, что в статье есть некоторые проблемные предположения…».
«Избранные сниппеты не “технически являются” органическими результатами. Это и есть органические результаты. И игнорирование статей, которые появляются в блоке “Главные новости”, компаний – в блоке локальной выдачи, программ – в блоке по колледжам, воспринимается как устаревшая оценка того, как работает поиск».
При этом он отметил, что уважает труд Мейерса и то, чем он занимается:
«Внесу ясность: я уважаю ту работу, которую вы делаете. И ценю некоторые вещи, которые вы выделили в статье. С другой стороны, возникают вопросы, когда видишь, как в первом примере в верхней части страницы показан органический результат, но вы говорите о результате, расположенном на 2938px вниз, потому что [видео] не является веб-ссылкой».
Мейерс ответил так:
«По сути, я не думаю, что мы подходим к этому с одной и той же точки зрения, и я не могу больше ничего сделать, кроме как не согласиться с этим. Я стараюсь сохранять беспристрастность и отвечаю за каждый материал. И буду продолжать пытаться просвещать людей о различных возможностях в поиске, как и вы».
В целом Салливан подчёркивает, что органические результаты в Google – это не только традиционные ссылки, но и новые блоки, именуемые поисковыми функциями. И если говорить об изменениях в поиске, то важно учитывать, что эти результаты также являются органическими и для них можно проводить оптимизацию.
В принципе, в своей статье Мейерс говорит о том же, но называет поисковые функции результатами, которые «имеют органический компонент», т.е. не являются полностью органическими.
Вопросы к методологии
Роджер Монти из Search Engine Journal также поднял вопрос касательно методологии исследования. По его мнению, выбранные автором исследования запросы слишком широкие для того, чтобы делать точные выводы.
В ответ Мейерс объяснил, почему были выбраны именно эти запросы:
«Это обычно одновременно короткие фразы и большие объёмы поиска. Данные выбирались с точки зрения исторического сравнения и потому, что я хорошо знаю эту историю. Я прозрачен в этом и не утверждаю, что они репрезентативны для всего интернета. Но исторический тренд точен».
Он также добавил, что постоянно консультируется с командой STAT и анализирует миллионы ключевых слов, а поисковые функции превалируют по очень широкому ряду запросов, даже диалоговых.
«За последние 5 лет распространение поисковых функций взлетело по всем видам ключевых слов», — отметил Мейерс.
Ознакомиться со всеми результатами исследования и сложить собственное мнение можно по ссылке: How Low Can #1 Go? (2020 Edition)
Прокомментировать