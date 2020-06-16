Google начал поддерживать формат .webp в разметке для логотипов

Google обновил свою документацию по разметке для логотипов. Теперь среди допустимых форматов изображения, помимо .jpg, .png, .gif и .svg, также значится .webp.

Документ был обновлён 15 июня. За несколько дней до этого сотрудник Google Гэри Илш опубликовал пост в Twitter, в котором попросил вебмастеров поделиться примерами логотипов в .webp-формате с использованием разметки структурированных данных.

По словам Илша, он провёл поиск по 10 млрд документов, но ничего не нашёл.

Yes, i looked in our index. I found none after going through 10 billion docs. — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) June 12, 2020

К обсуждению присоединился и Джон Мюллер, который также призвал вебмастеров делиться примерами, если они хотят, чтобы .webp стал одним из поддерживаемых форматов.

If people want to have webp logos indexed as logos, it would be good to have an example so we can check how it's working & document it appropriately.



This isn't about someone making a logo for us to use on our site :). — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) June 12, 2020

В конечном итоге, .webp был добавлен в документацию по разметке для логотипов.

Отметим, что WebP – это формат сжатия изображений с потерями и без потерь качества, предложенный компанией Google в 2010 году.