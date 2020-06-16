Google начал поддерживать формат .webp в разметке для логотипов

Google обновил свою документацию по разметке для логотипов. Теперь среди допустимых форматов изображения, помимо .jpg, .png, .gif и .svg, также значится .webp.
Документ был обновлён 15 июня. За несколько дней до этого сотрудник Google Гэри Илш опубликовал пост в Twitter, в котором попросил вебмастеров поделиться примерами логотипов в .webp-формате с использованием разметки структурированных данных.
По словам Илша, он провёл поиск по 10 млрд документов, но ничего не нашёл.
К обсуждению присоединился и Джон Мюллер, который также призвал вебмастеров делиться примерами, если они хотят, чтобы .webp стал одним из поддерживаемых форматов.
В конечном итоге, .webp был добавлен в документацию по разметке для логотипов.
Отметим, что WebP – это формат сжатия изображений с потерями и без потерь качества, предложенный компанией Google в 2010 году.
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