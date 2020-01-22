Новые приложения от Google помогут проводить меньше времени в смартфоне

Google выпустил три новых приложения, которые призваны помочь пользователям проводить меньше времени в смартфоне. В их числе – Envelope, Screen Stopwatch и Activity Bubbles.

Все три приложения запущены в рамках проекта Digital Wellbeing Experiments. Каждое из них использует свою концепцию, чтобы помочь пользователям сократить экранное время.

Envelope

Это приложение содержит набор PDF-файлов, которые нужно распечатать, чтобы сделать специальные конверты для смартфона.

Эти конверты закрывают экран и превращают смартфон в устройство с ограниченной функциональностью.

Так, один из конвертов делает его камерой, которая позволяет снимать фото и видео, но при этом не видеть экран.

Ещё один конверт позволяет только звонить.

Подробнее с функциональностью приложения можно ознакомиться на видео:

Приложение Envelope уже доступно в Google Play, но только для смартфонов Google Pixel 3a.

Скачать его можно здесь.

Screen Stopwatch

Это приложение отслеживает, сколько времени пользователь проводит в смартфоне каждый день. Таймер включается каждый раз, когда пользователь разблокирует экран.

Скачать его можно здесь.

Activity Bubbles

Данное приложение формирует визуальное представление о том, сколько времени пользователь тратит на смартфон в течение дня. Для этого оно добавляет новый «пузырь» на главный экран при каждой разблокировке устройства.

Скачать приложение можно здесь.

Напомним, что в октябре Google запустил ещё 5 экспериментальных Android-приложений, призванных помочь пользователям сохранить своё «цифровое здоровье».

В том же месяце компания открыла доступ к платформе Digital Wellbeing Experiments, чтобы с её помощью разработчики и дизайнеры могли встраивать функции, направленные на цифровое благополучие, в свои продукты.