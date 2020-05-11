Google рассматривал вопрос покупки Zoom

В 2018 году Google рассматривал вопрос покупки сервиса видеоконференций Zoom. Об этом сообщает The Information со ссылкой на свои источники.

На тот момент несколько тысяч сотрудников Google использовали Zoom как альтернативу собственного сервиса для видеоконференций компании.

Популярность Zoom внутри корпорации побудила нескольких инженеров Google Cloud обсудить приобретение сервиса позже в том же году.

Как рассказал один из бывших сотрудников Google Cloud, они дошли до того, что оценили разумную цену за покупку и рассчитали удельную экономию за услугу, если она будет работать на серверах Google.

Однако в конечном итоге компания отказалась от этой идеи.

Напомним, что в апреле руководство Google запретило своим сотрудникам использовать Zoom на рабочих ПК. Причиной этого стали проблемы с безопасностью сервиса.

А в конце того же месяца Google открыл доступ к сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей. Ранее пользоваться им могли только клиенты G Suite.