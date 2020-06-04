Депутат Горелкин прокомментировал заявление Дурова о разблокировке Telegram

Мессенджер Telegram в России не заблокирован, существует решение суда, обязывающее Роскомнадзор заблокировать мессенджер, в связи с этим позиция основателя Telegram Павла Дурова не совсем соотносится с реальным положением дел. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя сегодняшний пост создателя Telegram .

Ранее Дуров заявил, что приветствует инициативу депутатов от «Справедливой России», которые предложили разблокировать Telegram на территории России. По словам Дурова, разблокировка мессенджера в РФ позволила бы 30 миллионам российских пользователей более комфортно использовать сервис.

«Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась. Поэтому сложно разделять или не разделять позицию Дурова, так как она не вполне соотносится с реальным положением дел», — пояснил Горелкин.

Депутат также назвал законопроект о разблокировке Telegram «действием в области пиара, а не права». По его словам, согласно российскому законодательству, решение суда нельзя отменить в парламенте. Это разные ветви власти, и отменить судебное решение может только суд более высокой инстанции.

О том, что решение суда о блокировке Telegram не может меняться под влиянием российских властей, сообщил и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин:



«Telegram в РФ заблокирован не властями, а судебным решением. Соответственно, суд должен отменить свое решение. Судебная власть в России независима. Власти никак на решения судов не влияют. У нас принцип разделения властей в стране существует».

В апреле депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram на территории РФ. Однако, в конце мая стало известно, что Минкомсвязи не поддержало идею о разблокировке мессенджера.

