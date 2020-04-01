Госдума отложила на полгода обязательную предустановку российского ПО

Государственная дума РФ решила на полгода отложить вступление в силу обязательного требования о предустановке российского программного обеспечения на устройства, продаваемые в стране.

Новые требования начнут действовать с начала 2021 года. Ранее речь шла о том, что закон должен заработать с 1 июля 2020 года.

На фоне случившегося кризиса, Минэкономики попросило бизнес срочно внести предложения по законам, вступление которые нужно отложить или отменить.

Отметим, что Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) еще в начале февраля предлагала отложить реализацию закона до 1 января 2021 года.

Напомним также, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже утвердила список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Туда вошли 13 программ, в числе которых: поиск, антивирус, Госуслуги, электронная почта и мессенджеры, а также облачные хранилища, голосовые помощники и агрегаторы новостей.

