Леонид Левин поддержал изменения в политике Яндекс.Новостей

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал изменения в политике агрегатора Яндекс.Новости, согласно которым из поисковой выдачи будут исключаться интернет-СМИ, нарушающие журналистскую этику и допускающие слишком много оценочных суждений.

«Следует признать, что сегодня различные интернет-ресурсы, стремясь получить трафик, злоупотребляют нормами этики, публикуя материалы и их анонсы с откровенно провокационными заголовками, которые зачастую вводят пользователей в заблуждение. В некоторых случаях такие действия могут иметь серьезные негативные последствия», — пояснил Левин.

По его мнению, новые правила агрегатора «выглядят весьма разумной инициативой, особенно принимая во внимание то, что компания опубликовала подробные разъяснения по их применению».

«Принцип саморегулирования сегодня является одним из наиболее эффективных способов развития интернет-экосистем, и позиция Яндекса здесь коррелирует с политиками таких платформ, как Twitter, Facebook и Instagram», — заключил политик.

Ранее сегодня стало известно, что Яндекс.Новости меняют правила работы с партнерами. Агрегатор будет отключать от своего сервиса СМИ с большой долей оценочного контента, нарушающие журналистскую этику.

Пока отключений партнеров за использование «желтых и токсичных заголовков» еще не было.