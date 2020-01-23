Google: сайты с доменом .gov не получают преимуществ в ранжировании

На днях сотрудник Google Джон Мюллер в ответ на вопрос одного из вебмастеров заявил в Twitter, что сайты с доменом .gov не получают преимуществ в ранжировании.

Поэтому ожидать, что такой сайт будет лучше ранжироваться только благодаря этому TLD не стоит.

При этом, как отмечают эксперты, сайты с доменом .gov нередко получают большое количество качественных ссылок и это, вероятно, помогает им занимать более высокие позиции в выдаче.

Напомним, ранее стало известно, что Google игнорирует многие ссылки с доменов .edu. Причина в том, что зачастую они относятся к спаму.