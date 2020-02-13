Google Play сократил число приложений с личными данными пользователей на 98%

Google Play рассказал, как боролся с вредоносными приложениями и недобросовестными разработчиками в 2019 году.

Так, благодаря обновлению правил в 2018 году Google удалось сократить количество приложений с личной информацией пользователей на 98%. Оставшиеся 2% — это приложения, в которых доступ к этой информации необходим для работы основных функций.

С помощью внедрённых механизмов контроля Google Play смог предотвратить публикацию более 790 000 приложений, нарушающих его правила.

В мае 2019 года также было введено новое правило в отношении программы «Приложения для всей семьи». После этого Google Play обновил и в некоторых случаях удалил десятки тысяч приложений в целях обеспечения безопасности контента для всех возрастов.

Помимо этого, Google обновил систему Google Play Защита, которая ежедневно сканирует более 100 млрд приложений и предупреждает пользователей о потенциальных угрозах.

В прошлом году Google Play Защита предотвратила установку более 1,9 млрд вредоносных программ со сторонних ресурсов.

В 2020 году Google планирует и дальше улучшать платформу. Работа будет вестись в следующих направлениях:

Усиление политики безопасности приложений для защиты конфиденциальности пользователей.

Увеличение скорости обнаружения злоумышленников и блокировки аккаунтов регулярных нарушителей.

Выявление и удаление приложений с вредоносным контентом.

Напомним, что на днях Google также поделился советами по безопасности на YouTube.