Google Play сократил число приложений с личными данными пользователей на 98%

Google Play рассказал, как боролся с вредоносными приложениями и недобросовестными разработчиками в 2019 году.
Так, благодаря обновлению правил в 2018 году Google удалось сократить количество приложений с личной информацией пользователей на 98%. Оставшиеся 2% — это приложения, в которых доступ к этой информации необходим для работы основных функций.
С помощью внедрённых механизмов контроля Google Play смог предотвратить публикацию более 790 000 приложений, нарушающих его правила.
В мае 2019 года также было введено новое правило в отношении программы «Приложения для всей семьи». После этого Google Play обновил и в некоторых случаях удалил десятки тысяч приложений в целях обеспечения безопасности контента для всех возрастов.
Помимо этого, Google обновил систему Google Play Защита, которая ежедневно сканирует более 100 млрд приложений и предупреждает пользователей о потенциальных угрозах.
В прошлом году Google Play Защита предотвратила установку более 1,9 млрд вредоносных программ со сторонних ресурсов.
В 2020 году Google планирует и дальше улучшать платформу. Работа будет вестись в следующих направлениях:
- Усиление политики безопасности приложений для защиты конфиденциальности пользователей.
- Увеличение скорости обнаружения злоумышленников и блокировки аккаунтов регулярных нарушителей.
- Выявление и удаление приложений с вредоносным контентом.
Напомним, что на днях Google также поделился советами по безопасности на YouTube.
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