Google Play рассказал об обновлениях, связанных с COVID-19

Магазин приложений Google Play рассказал о последних обновлениях в сервисе, связанных с глобальной эпидемией коронавируса.

Увеличение периода проверки приложений

В настоящее время проверка приложений занимает больше времени, чем обычно – 7 дней и дольше. В Google заверили, что это временное решение, но пока так.

Чтобы обеспечивать пользователей надёжной информацией о распространении COVID-19, приоритет отдаётся тем приложениям, которые издаются, утверждаются или разрабатываются при участии официальных государственных учреждений и организаций здравоохранения. Для таких приложений период проверки останется прежним.

Рекомендации по оформлению страницы приложения

Приложения, в описании которых упоминается COVID-19 или связанные с ним понятия, будут опубликованы только в случае, если они созданы при участии официальных государственных учреждений или организаций здравоохранения.

Кроме того, в таких приложениях запрещено использовать какие-либо модели монетизации: внутренние покупки, рекламу или сбор пожертвований.

Если приложение не отвечает этим требованиям, то оно не будет опубликовано.

Удаление некорректных отзывов

В связи с приростом трафика пользователи стали чаще ставить приложениям необоснованно низкие оценки. Такие отзывы можно пометить как некорректные в Play Console.

Google Play теперь быстрее и более точно выявляет и удаляет такие отзывы, чтобы ускорить обработку запросов.

Поддержка подписок

Сильнее всего от пандемии COVID-19 пострадали приложений тех компаний, на которых значительно сказалось распространение коронавирусной инфекции. В их числе — агентства по продаже билетов на мероприятия, а также приложения, предлагающие различные услуги.

Те разработчики, чей бизнес пострадал в связи с текущей ситуацией, могут воспользоваться такими возможностями, как отложенный платеж или приостановка подписки. Это поможет сохранить аудиторию до окончания кризиса.

Если приложение по сниженной цене или бесплатно предлагает контент или услуги, связанные с медициной, онлайн-образованием или поддержанием хорошего самочувствия, то на помощь разработчикам придут такие функции платёжной системы Google Play, как изменение цен и возврат средств.

Более подробные рекомендации можно найти в посте компании на платформе Medium.

В завершение в Google Play также отметили, что будут стараться пока не вводить слишком много изменений, чтобы поддержать компании в условиях эпидемии:

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, чтобы не вводить слишком много изменений и запретов, так как понимаем, что происходящее уже сильно влияет на ваш бизнес».