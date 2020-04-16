В Google Play появился новый раздел с приложениями для детей

В Google Play появился новый раздел «Kids», в котором содержатся качественные приложения, соответствующие стандартам Google и одобренные ведущими учителями.

При поиске или просмотре подборок такие приложения помечены ярлыком «Teacher approved».

В Google рассказали, что решили запустить новую вкладку немного раньше, чем планировали, поскольку те родители, которые уже опробовали это нововведение, признали его полезным – особенно сейчас, когда дети не ходят в школу и проводят больше времени в гаджетах.

В ближайшие дни новая вкладка будет запущена в США, а в следующие несколько месяцев — по всему миру.