Google Play ужесточает правила в отношении платных подписок

Магазин приложений Google Play объявил об обновлении правил в отношении платных подписок.

Нововведения призваны сделать процесс приобретения подписки более прозрачным для пользователей и предотвратить возможные махинации со стороны разработчиков.

Начиная с 16 июня, разработчики должны будут чётко указывать условия платных подписок в своих приложения, а при наличии пробного периода нужно будет чётко объяснить, как пользователи могут отказаться от подписки.

Помимо новых правил для разработчиков, Google Play также начнёт предоставлять больше информации пользователям. Так, сервис будет оповещать их о том, что пробный период заканчивается или же подходит срок продления подписки.

Google Play также напомнил разработчикам, что в августе вступят в силу новые правила в отношении геолокации в фоновом режиме.