Google объяснил, с чем может быть связано постепенное снижение позиций сайта

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением о том, с чем может быть связано не резкое, а постепенное снижение позиций сайта.

Так, один из вебмастеров спросил, не виноваты ли обратные ссылки (50% от одного поддомена) и контент (автоматически сгенерированный) в том, что позиции его ресурса постепенно снижаются (от месяца к месяцу).

По словам Мюллера, причина вряд ли в этом. Скорее всего, это более обширный процесс.

Он считает, что к снижению позиций могли привести следующие факторы:

Изменения в экосистеме.

Изменения в работе алгоритма.

Изменения в поисковом поведении пользователей.

Изменения в ожиданиях пользователей в отношении контента.

Мюллер также отметил, что постепенное снижение позиций обычно не связано с какими-то крупными проблемами с самим ресурсом.

В завершение он посоветовал вебмастеру повторно взглянуть на сайт в целом и попытаться определить, что можно улучшить. В частности, попробовать выявить те области, изменения в которых могли бы преломить ситуацию и сделать сайт более актуальным и релевантным для тех пользователей, на которых он ориентирован.