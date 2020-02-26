Google объяснил, с чем может быть связано постепенное снижение позиций сайта

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением о том, с чем может быть связано не резкое, а постепенное снижение позиций сайта.
Так, один из вебмастеров спросил, не виноваты ли обратные ссылки (50% от одного поддомена) и контент (автоматически сгенерированный) в том, что позиции его ресурса постепенно снижаются (от месяца к месяцу).
По словам Мюллера, причина вряд ли в этом. Скорее всего, это более обширный процесс.
Он считает, что к снижению позиций могли привести следующие факторы:
- Изменения в экосистеме.
- Изменения в работе алгоритма.
- Изменения в поисковом поведении пользователей.
- Изменения в ожиданиях пользователей в отношении контента.
Мюллер также отметил, что постепенное снижение позиций обычно не связано с какими-то крупными проблемами с самим ресурсом.
В завершение он посоветовал вебмастеру повторно взглянуть на сайт в целом и попытаться определить, что можно улучшить. В частности, попробовать выявить те области, изменения в которых могли бы преломить ситуацию и сделать сайт более актуальным и релевантным для тех пользователей, на которых он ориентирован.
Воду льет так, что многие политики обзавидуются
Мало того часто противоречит) В итоге PR есть и так во всем! Я вообще Мюллера с улыбкой всегда читаю и смотрю)
Так они всегда в своих интересах и отвечают) Яндекс делает также) делайте качественные сайты, тогда люди потянутся) ага к поисковой системе, а не к сайту) сайтов полно, главное ответить на запрос максимально исчерпывающе!)