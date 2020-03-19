Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что поисковик может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании.

После запуска мобильного обновления Speed Update в июле 2018 года Google начал понижать только самые медленные сайты. Однако, по словам Мюллера, это может измениться со временем.

«Я могу представить, что со временем, особенно в случае мобильных сайтов, мы может найти более детальный подход», — отметил Мюллер.

Прослушать его ответ можно, начиная с отметки 43:45 на видео ниже:

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