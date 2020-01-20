Социальные сети – отличный инструмент привлечения потенциальных клиентов, который помогает настроить первичный контакт с компанией. Но прямые продажи через группы в соцсетях все же редкость.

С продвижением в Яндексе и Google все иначе – из поиска на сайт попадает заинтересованная аудитория, которая часто уже знакома с продуктом и ищет что-то определенное.

Можно сколько угодно спорить, какой из каналов круче, но еще лучше их объединить для достижения общих бизнес-целей.

Зачем заниматься SEO-продвижением групп в социальных сетях:

Чтобы приводить клиентов из поиска, даже если у компании нет сайта , а группа в соцсетях есть. Не стоит ограничиваться таргетированной или контекстной рекламой. Трафик с поиска можно «собирать» и при наличии групп в соцсетях.

, а группа в соцсетях есть. Не стоит ограничиваться таргетированной или контекстной рекламой. Трафик с поиска можно «собирать» и при наличии групп в соцсетях. Увеличивать объем трафика за счет того, что можно занять сразу несколько позиций в топе поисковых систем благодаря продвижению сайта и групп в социальных сетях. При этом нет риска наложения фильтров и санкций поисковиков, так как связи между доменами нет. Плюс это работа на рост трафика по брендовым запросам.

благодаря продвижению сайта и групп в социальных сетях. При этом нет риска наложения фильтров и санкций поисковиков, так как связи между доменами нет. Плюс это работа на рост трафика по брендовым запросам. Ускорить донесение информации до клиента. Продвижение сайта в поисковых системах занимает от 4 месяцев и больше, при этом требуется время на индексацию изменений и постепенный набор таких важных показателей, как лояльность пользователей. Все это действительно важный этап развития бизнеса, но пока сайт планомерно идет к покорению топа, есть возможность начать диалог с клиентами в поисковых системах с помощью групп в социальных сетях.

Пошаговая инструкция, как продвинуть группу в социальных сетях в поиске

1. Подбор семантики и кластеризация ключей

В топ выдачи поисковых систем чаще попадают:

главные страницы с точными вхождениями ключа (продвигаемые слова) в названиях групп;

страницы «Обсуждения».

Исследование Rookee показало, что хорошо показывают себя страницы в формате нового редактора публикаций. Wiki-страницы ранжируются хуже (в выдаче они есть, обычно по информационным запросам, но в небольшом количестве). Страницы «Записи» почти не встречаются в выдаче как самостоятельные посадочные.

Принципы подбора семантического ядра для групп в социальных сетях аналогичны принципам SEO. Однако не стоит подбирать слишком много ключевых слов на одну страницу.

На главной странице в соцсетях необходимо использовать наиболее отвечающие основному направлению бизнеса ключевые слова. Под остальные кластеры создаются обсуждения, страницы в формате нового редактора или wiki.

Пример подбора семантического ядра для группы в социальных сетях:



2. Сбор позиций

Рекомендуем использовать один из сервисов, который позволяет собирать позиции по конкретному указанному URL, а не по домену. Например, https://topvisor.ru, который довольно точно показывает позиции по разным регионам.

Так как URL обсуждений в группах имеют структуру вида https://vk.com/topic-70429621_35426330 (не относятся к основному URL группы), для отслеживания таких страниц можно использовать два способа:

В рамках одной рекламной кампании – добавлять нужные URL как «Конкурентов» в настройках. Создавать отдельную кампанию для каждой страницы, не относящейся к структуре URL группы.

3. Внутренняя оптимизация

Ключевое слово в URL группы

Для эффективного продвижения желательно присутствие основного ключевого слова или словосочетания в URL группы. Добавить его можно в разделе «Основная информация» в настройках управления группой:



Ключевое слово в названии группы / в заголовке новой страницы

Название группы оформляется в разделе «Основная информация» в настройках управления группой. Для обсуждений используется поле «Заголовок». Подзаголовки wiki-страниц формируются тегами в соответствии с синтаксисом вики-разметки.

Основные правила:

В название группы добавляется ключевое словосочетание, которое является основным для данного направления бизнеса. Желательно использовать точное вхождение запроса.

В начале заголовка обсуждения или в заголовке wiki-страницы нужно использовать самый частотный ключ из кластера для данной страницы.

Желательно использовать точное вхождение или разбавленные 1-2 словами вхождения точных форм ключевых слов (если продвигаются несколько разнокоренных ключей).

Максимальный размер названия группы – 48 символов (с пробелами). Максимальный размер заголовка обсуждения – 255 символов (с пробелами), но желательно использовать 40-70 символов.

Ключевые слова в описании, статусе, на стене группы

При расположении ключевых слов нужно учитывать, что поисковая система, возможно, сформирует сниппет, исходя из той части текста, в которую входит ключ. Предложение должно быть небольшим, нести смысловую нагрузку и мотивировать на клик.

Лучшее место для ключевых слов – описание сообщества, но можно продублировать поисковый запрос в статусе группы (под названием). Особенно это касается страниц, на которых вкладка «Информация» не является первой видимой частью. Формулировки статуса и описания не должны быть идентичными друг другу и названию группы.

Важно, чтобы ключевые слова, их словоформы, синонимы и слова, задающие тематику, включались также в верхние посты на стене – в диапазоне первых 9-12 постов (ниже посты уже не индексируются).



Закрепленные посты

Закрепленные посты – хороший вариант для формирования статической информации с вхождениями ключей. Но лучше не использовать этот функционал без крайней необходимости, так как здесь есть нюансы:

Последующее удаление поста может грозить потерей позиций. Поэтому нужно хорошо продумать, что именно будет в этом посте, и не убирать его.

Часто наверху сообщества ставят закрепленный пост с текстом, с wiki-меню или картинкой. Учитывайте, что такой пост будет закрывать описание, и если в закрепленном посте не будет вхождений ключевых запросов, группа станет ранжироваться хуже.

При закреплении поста теряется полезность описания группы. Несмотря на то, что описание остается в исходнике, на ранжирование оно перестает оказывать положительное влияние.

Если нужно обязательно использовать wiki-меню, лучше расположить его на другой вкладке, которая по умолчанию не в зоне видимости и называется «Свежие новости» (ее можно переименовать). В группах на главной странице всего может быть три вкладки. В паблике – две.

Пример третьей вкладки с закрепленным постом и wiki-меню:



Изображения и хештеги

Тематические изображения и хештеги будут плюсом для продвижения. Это могут быть тематические альбомы с соответствующими названиями, подписями и описаниями; фото в формате «до и после», различная инфографика или фото в постах разных типов.

макс. «вес» загружаемой фотографии – 5 Мб;

макс. длина описания фотографии – 255 символов.

Обновление стены и материалов

Обновление информации в группе – не самый существенный фактор для SEO, но важный для SMM.

Лучше делать редкие обновления контента, чем постоянно репостить чужие записи или страницы сайтов. При публикации новых постов нужно учитывать запросы, которые ранжируются по главной странице. Поисковые системы учитывают вхождения в первые 3-4 поста на стене, поэтому когда они «уезжают» вниз, важно продублировать вхождения запросов этого кластера в новых постах.



4. Внешние факторы

Ссылки с других групп

Ограничения по количеству нет: чем больше, тем лучше. Ссылки положительно влияют на индексацию и ранжирование.

Внешние покупные ссылки

Внешние ссылки работают, но начинают учитываться не сразу после индексации.

Примерное количество биржевых ссылок:

4-5 для НЧ запросов;

8-10 для ВЧ запросов.

Рекомендуем использовать 2/3 ссылок с анкорами – точная форма запроса, 1/3 – безанкорные ссылки. Если группа использует раздел «Товары», плюсом будет разбавить анкор-лист коммерческими словами «купить», «цена» и т. д. Для регионально таргетированных ресурсов можно использовать топонимы в анкоре или околоанкорном тексте.

Гео-метки для групп бизнеса

Указать местоположение имеет смысл в любом случае. Если бизнес таргетирован определенным регионом, тем более стоит добавить геометку, указав адрес офиса или магазина.

Сделать это можно в настройках, раздел «Дополнительная информация»:



Город указывать необязательно, если бизнес не имеет привязки к конкретному городу – оставляем только страну.

И напоследок делимся полезной информацией, которая поможет при продвижении. Сохраняйте в закладки:

https://vk.com/page-53003970_46897420 – данные о различных лимитах и ограничениях ВКонтакте.

https://vk.com/wiki – все о wiki-разметке и wiki-страницах.

