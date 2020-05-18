Search Console API перестанет поддерживать пакетные JSON-RPC и HTTP-запросы

Анна Бондарь -
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Google сообщил, что в скором времени Search Console API перестанет поддерживать пакетные JSON-RPC и HTTP-запросы.

О прекращении поддержки такого рода запросов Google предупредил пользователей Search Console API ещё в 2018 году, но они продолжают поступать.

В связи с этим в компании попросили разработчиков проверить свои решения, чтобы предотвратить возможные сбои.

Напомним, что в апреле Google внёс изменения в работу ряда отчётов в Search Console. Теперь они будут охватывать меньше страниц.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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