Google сообщил, что в скором времени Search Console API перестанет поддерживать пакетные JSON-RPC и HTTP-запросы.

Attention Search Console API users ⚠️: As announced in 2018 ( https://t.co/7yFLncvk3N ), Google's turning down API support for batch HTTP and JSON-RPC requests. We continue to see requests for the Search Console API like that, so you may want to check your implementations. — Google Webmasters (@googlewmc) May 15, 2020

О прекращении поддержки такого рода запросов Google предупредил пользователей Search Console API ещё в 2018 году, но они продолжают поступать.

В связи с этим в компании попросили разработчиков проверить свои решения, чтобы предотвратить возможные сбои.

Напомним, что в апреле Google внёс изменения в работу ряда отчётов в Search Console. Теперь они будут охватывать меньше страниц.