Search Console автоматически подтвердил сайты после сбоя, связанного с GTM

Анна Бондарь -
2

В начале этой недели в Google Search Console произошёл сбой, который затронул сайты, верифицированные через Tag Manager. Они потеряли свой статус подтверждённых ресурсов.

Изначально компания попросила владельцев этих сайтов повторно подтвердить права на них в сервисе. Соответствующее объявление было опубликовано в Twitter.

Как выяснилось позже, затем компания решила сделать это автоматически, чтобы ускорить процесс. При этом никаких дополнительных сообщений опубликовано не было, что создало некоторую путаницу.

Так, специалистам начали приходить email-оповещения о том, что они получили доступ к новому ресурсу в Search Console.

Сотрудник Google Джон Мюллер прояснил в Twitter, что отправка таких оповещений была связана с автоматическим повторным подтверждением сайтов, верифицированных с помощью GTM, после сбоя.

Google решил не запускать новую информационную кампанию и не рассылать сообщения о необходимости повторного подтверждения, а сделать это самостоятельно.

Напомним, что подтвердить сайт в Search Console можно одним из 8 способов, включая использование кода фрагмента-контейнера GTM.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о