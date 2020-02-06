Search Console автоматически подтвердил сайты после сбоя, связанного с GTM

В начале этой недели в Google Search Console произошёл сбой, который затронул сайты, верифицированные через Tag Manager. Они потеряли свой статус подтверждённых ресурсов.
Изначально компания попросила владельцев этих сайтов повторно подтвердить права на них в сервисе. Соответствующее объявление было опубликовано в Twitter.
Как выяснилось позже, затем компания решила сделать это автоматически, чтобы ускорить процесс. При этом никаких дополнительных сообщений опубликовано не было, что создало некоторую путаницу.
Так, специалистам начали приходить email-оповещения о том, что они получили доступ к новому ресурсу в Search Console.
Сотрудник Google Джон Мюллер прояснил в Twitter, что отправка таких оповещений была связана с автоматическим повторным подтверждением сайтов, верифицированных с помощью GTM, после сбоя.
Google решил не запускать новую информационную кампанию и не рассылать сообщения о необходимости повторного подтверждения, а сделать это самостоятельно.
Напомним, что подтвердить сайт в Search Console можно одним из 8 способов, включая использование кода фрагмента-контейнера GTM.
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