Search Console автоматически подтвердил сайты после сбоя, связанного с GTM

В начале этой недели в Google Search Console произошёл сбой, который затронул сайты, верифицированные через Tag Manager. Они потеряли свой статус подтверждённых ресурсов.

Изначально компания попросила владельцев этих сайтов повторно подтвердить права на них в сервисе. Соответствующее объявление было опубликовано в Twitter.

Как выяснилось позже, затем компания решила сделать это автоматически, чтобы ускорить процесс. При этом никаких дополнительных сообщений опубликовано не было, что создало некоторую путаницу.

Так, специалистам начали приходить email-оповещения о том, что они получили доступ к новому ресурсу в Search Console.

Сотрудник Google Джон Мюллер прояснил в Twitter, что отправка таких оповещений была связана с автоматическим повторным подтверждением сайтов, верифицированных с помощью GTM, после сбоя.

A client just got an email notification that I was added as an owner to Search Console for their site, but no changes were made by anyone as far as we know. Does anyone know about a bug that might be responsible for this email?@rustybrick @JohnMu — Official🥇 (@AnalyticsNinja) February 5, 2020

Yep, we're just reverifying GTM-verified sites from the glitch we had previously. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 5, 2020

Google решил не запускать новую информационную кампанию и не рассылать сообщения о необходимости повторного подтверждения, а сделать это самостоятельно.

We opted to move quickly & get things into a clean state rather than create a new message campaign (localization generally takes 1+ weeks). Sorry for the confusion. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 5, 2020

Напомним, что подтвердить сайт в Search Console можно одним из 8 способов, включая использование кода фрагмента-контейнера GTM.