Google позволил выгружать больше данных из Search Console

Google улучшил экспорт данных в Search Console. Теперь пользователи сервиса смогут скачивать полную информацию практически из всех отчётов. Об этом сообщается в блоге компании для вебмастеров.

Доступные форматы для экспорта — Google Таблицы, Excel (новая опция) и CSV.

We’re happy to let you know that you’ll now have more and better data available to export in Search Console 📊 Learn more and see sample data in our blog https://t.co/jKm0Qp9jn8 pic.twitter.com/wlssPQli34 — Google Webmasters (@googlewmc) February 26, 2020

Отчёты о статусе расширенных результатов

При экспорте информации из этих отчётов пользователи теперь смогут также выгружать данные из диаграмм. Это значит, что в дополнение к списку ошибок и страниц, владельцы сайтов будут видеть ежедневную разбивку страниц, их статусы и показы, полученные по ним в результатах поиска.

При выборе для экспорта Google Таблиц или Excel данные будут представлены на двух вкладках. Если данные скачиваются в CSV-формате, то пользователи получат два файла, поскольку в CSV-файлах невозможно создавать вкладки.

Пример отчёта по AMP:

Скачать образец можно по ссылке.

Отчёт об эффективности

Этот отчёт получил два улучшения:

Пользователи теперь могут скачивать содержимое всех вкладок в один клик. Это значит, что теперь они смогут получать данные по запросам, страницам, странам, устройствам, виду в поиске и датам сразу. Как и в случае отчётов по расширенным результатам, при выборе для экспорта Google Таблиц или Excel документ будет содержать несколько вкладок, а при выборе CSV это будет ZIP-архив с несколькими файлами.

Наряду с данными об эффективности в таблице (или CSV-файле) будет содержаться дополнительная вкладка «Фильтры», которая покажет, какие фильтры были применены при экспорте данных.

Пример отчёта:

Скачать образец можно здесь.

В Google отмечают, что теперь владельцам сайтов будет проще анализировать данные за пределами Search Console и хранить их для будущего использования (если возникнет такая необходимость).