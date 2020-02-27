Google позволил выгружать больше данных из Search Console

Google улучшил экспорт данных в Search Console. Теперь пользователи сервиса смогут скачивать полную информацию практически из всех отчётов. Об этом сообщается в блоге компании для вебмастеров.
Доступные форматы для экспорта — Google Таблицы, Excel (новая опция) и CSV.
Отчёты о статусе расширенных результатов
При экспорте информации из этих отчётов пользователи теперь смогут также выгружать данные из диаграмм. Это значит, что в дополнение к списку ошибок и страниц, владельцы сайтов будут видеть ежедневную разбивку страниц, их статусы и показы, полученные по ним в результатах поиска.
При выборе для экспорта Google Таблиц или Excel данные будут представлены на двух вкладках. Если данные скачиваются в CSV-формате, то пользователи получат два файла, поскольку в CSV-файлах невозможно создавать вкладки.
Пример отчёта по AMP:
Скачать образец можно по ссылке.
Отчёт об эффективности
Этот отчёт получил два улучшения:
- Пользователи теперь могут скачивать содержимое всех вкладок в один клик. Это значит, что теперь они смогут получать данные по запросам, страницам, странам, устройствам, виду в поиске и датам сразу. Как и в случае отчётов по расширенным результатам, при выборе для экспорта Google Таблиц или Excel документ будет содержать несколько вкладок, а при выборе CSV это будет ZIP-архив с несколькими файлами.
- Наряду с данными об эффективности в таблице (или CSV-файле) будет содержаться дополнительная вкладка «Фильтры», которая покажет, какие фильтры были применены при экспорте данных.
Пример отчёта:
Скачать образец можно здесь.
В Google отмечают, что теперь владельцам сайтов будет проще анализировать данные за пределами Search Console и хранить их для будущего использования (если возникнет такая необходимость).
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