В Search Console появилась кнопка для копирования URL

Команда Google Webmasters сообщила о небольшом, но полезном улучшении в Search Console. Теперь при наведении курсора на URL пользователи будут видеть новую иконку, которая позволяет скопировать адрес в буфер обмена.
Согласно Google, эту опцию просили добавить многие вебмастера.
Теперь при наведении курсора на URL пользователи будут видеть три кнопки: «Скопировать URL», «Открыть в новой вкладке» и «Проверить URL».
Раньше, чтобы скопировать URL, нужно было сделать это вручную.
Бывший сотрудник Google Фили Визе (Fili Wiese) написал в Twitter, что просил разработчиков добавить эту базовую функцию в UI Search Console в течение нескольких лет.
Напомним, ранее Google подробно объяснил, как использовать инструмент удаления URL в Search Console.
Вот это всё очень хорошо характеризует то, чем занимаются разработчики в Гугле. Вместо того, чтобы решать проблемы с алгоритмом, они рисуют кнопочки (и то, с пинка).