В Search Console появилась кнопка для копирования URL

Анна Бондарь -
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Команда Google Webmasters сообщила о небольшом, но полезном улучшении в Search Console. Теперь при наведении курсора на URL пользователи будут видеть новую иконку, которая позволяет скопировать адрес в буфер обмена.

Согласно Google, эту опцию просили добавить многие вебмастера.

Теперь при наведении курсора на URL пользователи будут видеть три кнопки: «Скопировать URL», «Открыть в новой вкладке» и «Проверить URL».

Раньше, чтобы скопировать URL, нужно было сделать это вручную.

Бывший сотрудник Google Фили Визе (Fili Wiese) написал в Twitter, что просил разработчиков добавить эту базовую функцию в UI Search Console в течение нескольких лет.

Напомним, ранее Google подробно объяснил, как использовать инструмент удаления URL в Search Console.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Вот это всё очень хорошо характеризует то, чем занимаются разработчики в Гугле. Вместо того, чтобы решать проблемы с алгоритмом, они рисуют кнопочки (и то, с пинка).

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2 часов назад