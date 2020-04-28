В Search Console появилась кнопка для копирования URL

Команда Google Webmasters сообщила о небольшом, но полезном улучшении в Search Console. Теперь при наведении курсора на URL пользователи будут видеть новую иконку, которая позволяет скопировать адрес в буфер обмена.

Согласно Google, эту опцию просили добавить многие вебмастера.

Теперь при наведении курсора на URL пользователи будут видеть три кнопки: «Скопировать URL», «Открыть в новой вкладке» и «Проверить URL».

Little tweak to Search Console, something many people have requested! 📢 We're adding a "copy to clipboard" button 🖱️ Now you may see 3 icons when hovering over a URL: copy to clipboard, open in new tab, and inspect URL. We hope this small change boosts your productivity 💪 pic.twitter.com/0aTfWNV5qj — Google Webmasters (@googlewmc) April 27, 2020

Раньше, чтобы скопировать URL, нужно было сделать это вручную.

Бывший сотрудник Google Фили Визе (Fili Wiese) написал в Twitter, что просил разработчиков добавить эту базовую функцию в UI Search Console в течение нескольких лет.

Indeed, glad to hear that asking for this basic feature for a few years finally paid off 😂 — Fili Wiese (@filiwiese) April 27, 2020

Напомним, ранее Google подробно объяснил, как использовать инструмент удаления URL в Search Console.