Google объяснил, как использовать отчёт об индексировании в Search Console

Сотрудник Google Дэниел Вайсберг (Daniel Waisberg) опубликовал новое видео в серии Search Console Training. В этом выпуске он рассказал, как использовать отчёт об индексировании в GSC.

🔍 Find out which of your pages have been crawled and indexed by Google.



In this episode of Search Console Training, @danielwaisberg shows you how to use the Index Coverage report to assess its status and identify issues.



📺 Watch now → https://t.co/d3ieWfZ7e5 pic.twitter.com/ElT7azEGW4 — Google Webmasters (@googlewmc) March 19, 2020

В первой части видео Вайсберг перечислил основные компоненты отчёта и объяснил, как анализировать доступные в них данные.

Что содержится в отчёте об индексировании

Отчёт об индексировании позволяет узнать, какие страницы сайта были проиндексированы и какие проблемы были обнаружены при этом.

Каждая страница может иметь один из следующих статусов:

Ошибка . Страницы с критическими ошибками, которые не дают Google их проиндексировать. Это могут быть ошибки переадресации, ошибки сервера и др.

. Страницы с критическими ошибками, которые не дают Google их проиндексировать. Это могут быть ошибки переадресации, ошибки сервера и др. Предупреждение . Страницы, которые могут требовать внимания. В зависимости от результата сканирования они могут быть не проиндексированы.

. Страницы, которые могут требовать внимания. В зависимости от результата сканирования они могут быть не проиндексированы. Страницы без ошибок . Это те страницы, которые были проиндексированы.

. Это те страницы, которые были проиндексированы. Исключённые страницы. Этот статус получают те страницы, которые не индексируются по объективным причинам, не связанным с неполадками.

Как использовать отчёт

Сначала владельцам сайтов рекомендуется проверить диаграмму на обзорной странице, чтобы удостовериться, что с сайтом всё в порядке. При этом важно помнить, что небольшие колебания являются вполне нормальным явлением.

Далее можно перейти в раздел с ошибками. Все ошибки сортируются по мере убывания их серьёзности, что позволяет быстро определить самые критические из них.

После того, как станет понятно, что нужно исправить, можно будет приступить к работе над неполадками — самостоятельно, если их можно исправить самому, или поставив соответствующую задачу разработчику, который ведёт сайт.

Устранив проблему, нужно будет нажать на «Проверить исправление».

Как часто следует проверять отчёт об индексировании

Проверять отчёт каждый день необязательно. При выявлении новой ошибки индексирования Google оповестит об этом через email.

Однако, если по существующим ошибкам ситуация ухудшится, то Google оповещать об этом не будет. Поэтому важно периодически заглядывать в отчёт, чтобы убедиться, что ситуация по сайту не стала хуже.

В целом Вайсберг поделился базовой информацией по работе с отчётом. Подробнее об этом можно прочитать в Справке.