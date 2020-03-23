Search Console разослал оповещения о проблемах с разметкой событий

В конце прошлой недели Google Search Console начал рассылать оповещения о проблемах с разметкой событий.
В этих сообщениях Google рекомендует вебмастерам использовать новые свойства для разметки мероприятий, недавно добавленные в документацию по этому типу структурированных данных.
Google также начал прямо в результатах поиска оповещать пользователей о том, что мероприятия могли быть перенесены из-за COVID-19.
Сотрудник Google Джон Мюллер отметил в Twitter, что обычно поисковик запускает такого рода изменения медленнее, но в связи с активными отменами офлайн-мероприятий в этот раз обновление документации было произведено быстрее.
Напомним также, что ранее в этом месяце в словаре Schema.org появились новые типы разметки, добавленные в ответ на ситуацию вокруг COVID-19.
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