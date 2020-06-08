Google не будет отображать URL с параметрами из избранных сниппетов в GSC

Пару недель назад Google внёс изменение в работу избранных сниппетов: теперь по клику на выделенное описание пользователи переходят к тексту на исходной странице.

Зарубежные вебмастера заметили, что в рамках этого обновления Google начал добавлять специальные параметры в URL в избранных сниппетах: #:~:text= to.

SEO-консультант Гленн Гейб поинтересовался в Twitter, планирует ли Google отображать эти URL в Search Console – как он это делает с другими URL с параметрами.

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил отрицательно. Причина в том, что избранные сниппеты варьируются в зависимости от запроса – даже для одного и того же URL.

My feeling is showing those in SC would add a lot of clutter, since the snippet, and with that also the linked fragment, can vary from query to query, even for the same URL. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) June 4, 2020

Он также добавил, что URL с параметрами также, вероятно, скоро перестанут отображаться в GSC:

«Я бы рассматривал показ этих фрагментов как ошибку, поскольку это не согласуется с нашим общим фокусом на канонических URL. Я бы предпочёл, чтобы мы унифицировали всё с каноническими URL-адресами, а не добавляли больше вариантов».

I'd see us showing those fragments as a bug, it's not consistent with the general focus on canonical URLs. I'd prefer we unify everything to canonical URLs rather than add more variations (but I suspect you'd like more variations :-)) — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) June 4, 2020

Напомним, что в 2016 году Google тестировал фильтр «Featured snippets» в Search Console, но публичный запуск так и не состоялся.

При этом в январе 2020 года сотрудник поиска Дэнни Салливан заявил, что в будущем Google всё же может добавить в GSC отчёты по избранным сниппетам.