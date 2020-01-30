Google может добавить отчёты по featured snippets в Search Console

Google может в будущем добавить отчёты по избранным сниппетам (featured snippets) в Search Console. Об этом заявил сотрудник поиска Дэнни Салливан, отвечая на вопрос одного из специалистов в Twitter.

«Возможно, мы в конечном итоге выделим этот тип данных. Мы слышали эту просьбу, определённо», — написал Салливан.

Maybe we'll eventually break out that type of data. We've heard that request, definitely. But again, you've already got data to show them — as you said — that the change did not drop their traffic. — Danny Sullivan (@dannysullivan) January 30, 2020

Google уже тестировал фильтр «Featured snippets» в 2016 году, но публичный запуск так и не состоялся.

Вебмастера уже более 5 лет ждут появления отчётов по избранным сниппетам в Search Console, но они до сих пор недоступны. Возможно, в будущем эта ситуация всё же изменится.

Напомним, что на прошлой неделе Google внёс значительное изменение в работу featured snippets. В частности, поисковик перестал дублировать те URL, которые отображаются в блоках с ответами, в основной выдаче.

При этом для правосторонних featured snippets это изменение было временно отменено. По ним URL будут дублироваться до тех пор, пока Google не перенесёт эти блоки влево, в верхнюю часть выдачи.