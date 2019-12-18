Search Console начал предоставлять более свежие данные по ленте Discover

Анна Бондарь -
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Google Search Console начал чаще обновлять данные отчёта по ленте рекомендаций Discover. Об этом сообщила команда Google Webmasters в Twitter.

Раньше данные по ленте Discover, доступные в рамках отчёта об эффективности, обновлялись каждые три дня. Теперь вебмастера смогут видеть статистику за предыдущий день.

При этом в Google отметили, что более свежие данные могут быть предварительными, а финальные данные могут появиться спустя несколько дней.

В Google также добавили, что это последнее заявление касательно Search Console в 2019 году, и никаких крупных обновлений до 2020 года больше не планируется.

Напомним, ранее стало известно о сбое в работе отчёта по ленте Discover, который повлиял на данные с 8 по 13 декабря.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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