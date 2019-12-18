Search Console начал предоставлять более свежие данные по ленте Discover

Google Search Console начал чаще обновлять данные отчёта по ленте рекомендаций Discover. Об этом сообщила команда Google Webmasters в Twitter.

👋 One last Google Search Console announcement this year! 🎉 Your Discover data on the Performance reports is now *fresher* — similar to what we announced in September for your Search data. Read more at https://t.co/pjaMtJ0d5C — Google Webmasters (@googlewmc) December 17, 2019

Раньше данные по ленте Discover, доступные в рамках отчёта об эффективности, обновлялись каждые три дня. Теперь вебмастера смогут видеть статистику за предыдущий день.

При этом в Google отметили, что более свежие данные могут быть предварительными, а финальные данные могут появиться спустя несколько дней.

В Google также добавили, что это последнее заявление касательно Search Console в 2019 году, и никаких крупных обновлений до 2020 года больше не планируется.

Напомним, ранее стало известно о сбое в работе отчёта по ленте Discover, который повлиял на данные с 8 по 13 декабря.