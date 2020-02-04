Google устранил проблему с верификацией в GSC через Tag Manager

Команда Google Webmasters сообщила, что разработчики устранили проблему, связанную с верификацией в Search Console через Tag Manager. Из-за ошибки сайты теряли свой статус подтверждённых ресурсов в GSC.

На данный момент проблема решена, однако тем вебмастерам, которые использовали этот метод подтверждения права собственности на сайт, необходимо повторно пройти верификацию.

We had an issue with the GTM verification method in Search Console, but it should be solved by now. You might need to re-verify. More details on how to verify at https://t.co/OkEwe4YvJv — Google Webmasters (@googlewmc) February 3, 2020

Как понять, повлияла ли проблема на сайт

Для этого достаточно войти в Search Console и посмотреть, доступны ли данные по сайту. Если они доступны, то всё в порядке и ничего делать не нужно.

В противном случае нужно будет повторно подтвердить право собственности на сайт.

На данный момент это можно сделать одним из восьми способов. Более подробная информация доступна в Справке Search Console.