Google может добавить индикатор прогресса для переноса сайтов в GSC

Google рассматривает вопрос добавления индикатора прогресса для переноса сайтов в Search Console. Об этом рассказал сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Новый индикатор позволит владельцам сайтов видеть, что Google уже завершил работу над переносом или же, что им необходимо внести ещё какие-то изменения, чтобы этот процесс мог быть завершён.

Когда будет добавлен этот индикатор, Мюллер не уточнил. Судя по его словам, пока это только предварительные планы.