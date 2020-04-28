Google внёс изменения в работу ряда отчётов в Search Console

Теперь они будут охватывать меньше страниц

Google обновил несколько отчётов в Search Console, чтобы они охватывали меньшее количество страниц. Эти изменения были призваны повысить эффективность работы с GSC.

Обновление затронуло отчёт по AMP-страницам, отчёт об удобстве использования с мобильных устройств, отчёт о скорости загрузки, а также все отчёты по расширенным результатам.

Запуск этих изменений был начат 12 апреля.

Информация об обновлении содержится на странице Data Anomalies в Search Console.

Напомним, что на днях Google также добавил в Search Console кнопку для копирования URL. Она отображается при наведении курсора на адрес.