Google внёс изменения в работу ряда отчётов в Search Console

Google обновил несколько отчётов в Search Console, чтобы они охватывали меньшее количество страниц. Эти изменения были призваны повысить эффективность работы с GSC.
Обновление затронуло отчёт по AMP-страницам, отчёт об удобстве использования с мобильных устройств, отчёт о скорости загрузки, а также все отчёты по расширенным результатам.
Запуск этих изменений был начат 12 апреля.
Информация об обновлении содержится на странице Data Anomalies в Search Console.
Напомним, что на днях Google также добавил в Search Console кнопку для копирования URL. Она отображается при наведении курсора на адрес.
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